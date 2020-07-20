النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى منذ 2011

مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة

قفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ نحو تسعة أعوام، في حين سجّلت الفضة أعلى مستوى في أربع سنوات بعد أن أدى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 ونمو الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.

وبحلول الساعة الـ16:00 بتوقيت جرينتش كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعًا 0.4 بالمئة عند 1816.10 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن لامس في وقت سابق 1820.06 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2011، وفقًا لـ"رويترز".

وقفزت الفضة 2.4 بالمئة إلى 19.76 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2016 عند 19.81 دولار مع زيادة التدفقات إلى الملاذات الآمنة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى منذ 2011
سبق

قفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ نحو تسعة أعوام، في حين سجّلت الفضة أعلى مستوى في أربع سنوات بعد أن أدى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 ونمو الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.

وبحلول الساعة الـ16:00 بتوقيت جرينتش كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعًا 0.4 بالمئة عند 1816.10 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن لامس في وقت سابق 1820.06 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2011، وفقًا لـ"رويترز".

وقفزت الفضة 2.4 بالمئة إلى 19.76 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2016 عند 19.81 دولار مع زيادة التدفقات إلى الملاذات الآمنة.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
08:09 PM
اخر تعديل
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
08:25 PM

أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى منذ 2011

مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
820

قفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ نحو تسعة أعوام، في حين سجّلت الفضة أعلى مستوى في أربع سنوات بعد أن أدى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 ونمو الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.

وبحلول الساعة الـ16:00 بتوقيت جرينتش كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعًا 0.4 بالمئة عند 1816.10 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن لامس في وقت سابق 1820.06 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2011، وفقًا لـ"رويترز".

وقفزت الفضة 2.4 بالمئة إلى 19.76 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2016 عند 19.81 دولار مع زيادة التدفقات إلى الملاذات الآمنة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,915
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,405
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,031
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,179

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة