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مجلس الصحة الخليجي: النظارة وواقي الشمس ضرورة حتى في الأجواء الغائمة

التعرض المباشر والمستمر لأشعة الشمس قد يزيد الإصابة بسرطان الجلد

كشف مجلس الصحة الخليجي حقيقة ارتداء النظارة ووضع واقي الشمس خلال الأجواء الغائمة، مؤكدًا أهمية ذلك مهما كانت حالة الأجواء.

وقال مجلس الصحة في مقطع فيديو نشره على حسابه بتويتر ‏@GHC_GCC: السائد عند الناس أنه لا حاجة للواقي الشمسي والنظارة الشمسية أثناء الخروج في الأجواء الغائمة، ولكن الحقيقة العلمية تؤكد على أن الغيوم لا تحمي من الأشعة فوق البنفسجية، بل قد تصل هذه الأشعة للجلد والعيون وتسبب لها أضرارًا مثل تهيج خفيف في العين والتهاب القرنية، وقد تُسبب حروقًا في الجلد أو تزيد من نسبة التجاعيد.

وأضاف: قد يسبب التعرض المباشر والمستمر لأشعة الشمس زيادة الإصابة بسرطان الجلد على المدى البعيد.

ودعا مجلس الصحة الخليجي إلى الحرص على ارتداء النظارة وواقي الشمس، مهما كانت حالة الطقس؛ حفاظًا على السلامة.

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مجلس الصحة الخليجي: النظارة وواقي الشمس ضرورة حتى في الأجواء الغائمة
سبق

كشف مجلس الصحة الخليجي حقيقة ارتداء النظارة ووضع واقي الشمس خلال الأجواء الغائمة، مؤكدًا أهمية ذلك مهما كانت حالة الأجواء.

وقال مجلس الصحة في مقطع فيديو نشره على حسابه بتويتر ‏@GHC_GCC: السائد عند الناس أنه لا حاجة للواقي الشمسي والنظارة الشمسية أثناء الخروج في الأجواء الغائمة، ولكن الحقيقة العلمية تؤكد على أن الغيوم لا تحمي من الأشعة فوق البنفسجية، بل قد تصل هذه الأشعة للجلد والعيون وتسبب لها أضرارًا مثل تهيج خفيف في العين والتهاب القرنية، وقد تُسبب حروقًا في الجلد أو تزيد من نسبة التجاعيد.

وأضاف: قد يسبب التعرض المباشر والمستمر لأشعة الشمس زيادة الإصابة بسرطان الجلد على المدى البعيد.

ودعا مجلس الصحة الخليجي إلى الحرص على ارتداء النظارة وواقي الشمس، مهما كانت حالة الطقس؛ حفاظًا على السلامة.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
03:26 PM

مجلس الصحة الخليجي: النظارة وواقي الشمس ضرورة حتى في الأجواء الغائمة

التعرض المباشر والمستمر لأشعة الشمس قد يزيد الإصابة بسرطان الجلد

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,064

كشف مجلس الصحة الخليجي حقيقة ارتداء النظارة ووضع واقي الشمس خلال الأجواء الغائمة، مؤكدًا أهمية ذلك مهما كانت حالة الأجواء.

وقال مجلس الصحة في مقطع فيديو نشره على حسابه بتويتر ‏@GHC_GCC: السائد عند الناس أنه لا حاجة للواقي الشمسي والنظارة الشمسية أثناء الخروج في الأجواء الغائمة، ولكن الحقيقة العلمية تؤكد على أن الغيوم لا تحمي من الأشعة فوق البنفسجية، بل قد تصل هذه الأشعة للجلد والعيون وتسبب لها أضرارًا مثل تهيج خفيف في العين والتهاب القرنية، وقد تُسبب حروقًا في الجلد أو تزيد من نسبة التجاعيد.

وأضاف: قد يسبب التعرض المباشر والمستمر لأشعة الشمس زيادة الإصابة بسرطان الجلد على المدى البعيد.

ودعا مجلس الصحة الخليجي إلى الحرص على ارتداء النظارة وواقي الشمس، مهما كانت حالة الطقس؛ حفاظًا على السلامة.

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