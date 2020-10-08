"شؤون الحرمين": 10 ملايين مشاهدة للمواد الإعلامية عن عودة موسم العمرة

قالت: خلال 3 أيام وتنوعت ما بين مقاطع فيديو وصور وأخبار وتقارير صحفية

حصدت المواد الإعلامية التي نشرتها الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من 10 ملايين مشاهدة في ثلاثة أيام بالتزامن مع عودة العمرة من خلال المواد الإعلامية التي تنوعت ما بين مقاطع فيديو وصور وأخبار وتقارير صحفية كما وصل وسم #المسجد_الحرام ترندا على تويتر في اليوم الأول.



وأوضح مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال سلطان بن سعود المسعودي أن إدارة الإعلام والاتصال والمركز الإعلامي عملت على هذه المواد منذ بداية موسم العمرة عبر خطة عمل موضوعة من طريق فريق عمل مشترك مكون من نخبة من الشباب السعودي المؤهلين علمياً وعملياً في الإعلام والاتصال وإدارة المحتوى والنشر والتحرير والتصوير والإنتاج والإخراج وفي الإدارة ووضع الخطط وتنفيذها.



وبين المسعودي أن الإدارة بدأت بوضع خطة العمل قبل بداية عودة العمرة بوقت كاف ومراجعتها وحوكمتها، والتأكد من جاهزية تطبيقها ثم بدأ العمل منذ بداية وصول أول فوج للمعتمرين وكان باكورة الأعمال البث المباشر لوصول المعتمرين ودخولهم إلى المسجد الحرام من خلال حسابات الرئاسة العامة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



يذكر أن الإدارة العامة للإعلام والاتصال، أنتجت فيديوهات وتقارير وأخبارا صحفية وصورا فوتوغرافية عدة ولاقت تفاعلاً واسعا من وسائل الإعلام المحلية والعالمية .