عسير.. 283 ألف مستفيد من عيادات ومراكز طب الأسنان خلال عام 1441هـ

توريد 56 حساسًا رقميًا للأشعة.. وتوجيه 123 طبيبًا لتغطية مواقع الاحتياج

سجلت صحة عسير أكثر من 283 ألف مستفيد من خدمات عيادات ومراكز طب الأسنان المتخصصة خلال العام المنصرم 1441هـ، إلى جانب تقديم خدمات إضافية منها تحديد يوم ثابت لعلاج حالات الأسنان لذوي الاحتياجات الخاصة تحت التخدير العام بمستشفى عسير المركزي، ومستشفى خميس مشيط، ودعم قيادة التحكم بصحة المنطقة بعدد 30 طبيب أسنان أثناء جائحة كورونا.

عملت صحة عسير على تدريب عدد سبعة من مساعدي طب الأسنان؛ لتأهيلهم بالعمل في العيادات وإقامة برنامج تدريبي آخر لأطباء الأسنان المقيمين في تخصص علاج الجذور بمركز طب الأسنان التخصصي بأبها وخميس مشيط.

وبينت صحة عسير أنه تم توريد 56 حساسًا رقميًا للأشعة بمراكز طب الأسنان المتخصصة ومراكز الرعاية الأولية بالمنطقة؛ في إطار تحسين جودة العمل بالعيادات ومعامل طب الأسنان. وتم توجيه 86 طبيباً وطبيبة من التعينات الجديدة و37 طَبِيبًا من النقل الخارجي لتغطية مواقع الاحتياج بمراكز وعيادات طب الأسنان بالقطاعات الصحية في المنطقة.