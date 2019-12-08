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أشعلوا الفحم داخل المنزل للتدفئة فاختنقوا .. هكذا نجت عائلة ليلاً بتبوك

مع وصول أول فرقة إسعافية اتضح وجود 9 إصابات .. و"العنزي" يُهيب

نجت أسرة سعودية بتبوك، مساء أمس، من حالة اختناق بعد استنشاقهم أول أكسيد الكربون الناتج من إشعال الفحم داخل المنزل بغرض التدفئة من شدة البرودة التي تشهدها المنطقة هذه الأيام.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك، بلاغاً من مواطن مساء أمس، يفيد بتعرُّضه وعائلته للاختناق بعد استنشاقهم أول أكسيد الكربون.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي: "تم على الفور توجيه أربع فرق إسعافية للموقع، وعند وصول أول فرقة إسعافية للموقع اتضح وجود (9) إصابات من عائلة واحدة".

وأضاف: "تبيّن أن جميع الحالات، ولله الحمد، مستقرة وتمّ نقلهم إلى مستشفى الملك الخالد بعد تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم بالموقع".

وأهاب "العنزي"؛ بالمواطنين والمقيمين، اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي تصدر من الجهات الرسمية ذات الاختصاص فيما يتعلق باستخدام وسائل التدفئة وإشعال الحطب والفحم في الأماكن المغلقة وداخل المنازل تجنباً لأي طارئ- لا قدر الله.

تبوك حالة اختناق إشعال الفحم داخل المنزل هيئة الهلال الأحمر السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أشعلوا الفحم داخل المنزل للتدفئة فاختنقوا .. هكذا نجت عائلة ليلاً بتبوك
سبق

نجت أسرة سعودية بتبوك، مساء أمس، من حالة اختناق بعد استنشاقهم أول أكسيد الكربون الناتج من إشعال الفحم داخل المنزل بغرض التدفئة من شدة البرودة التي تشهدها المنطقة هذه الأيام.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك، بلاغاً من مواطن مساء أمس، يفيد بتعرُّضه وعائلته للاختناق بعد استنشاقهم أول أكسيد الكربون.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي: "تم على الفور توجيه أربع فرق إسعافية للموقع، وعند وصول أول فرقة إسعافية للموقع اتضح وجود (9) إصابات من عائلة واحدة".

وأضاف: "تبيّن أن جميع الحالات، ولله الحمد، مستقرة وتمّ نقلهم إلى مستشفى الملك الخالد بعد تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم بالموقع".

وأهاب "العنزي"؛ بالمواطنين والمقيمين، اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي تصدر من الجهات الرسمية ذات الاختصاص فيما يتعلق باستخدام وسائل التدفئة وإشعال الحطب والفحم في الأماكن المغلقة وداخل المنازل تجنباً لأي طارئ- لا قدر الله.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
09:44 AM

أشعلوا الفحم داخل المنزل للتدفئة فاختنقوا .. هكذا نجت عائلة ليلاً بتبوك

مع وصول أول فرقة إسعافية اتضح وجود 9 إصابات .. و"العنزي" يُهيب

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بدر الجبل - تبوك
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1,663

نجت أسرة سعودية بتبوك، مساء أمس، من حالة اختناق بعد استنشاقهم أول أكسيد الكربون الناتج من إشعال الفحم داخل المنزل بغرض التدفئة من شدة البرودة التي تشهدها المنطقة هذه الأيام.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك، بلاغاً من مواطن مساء أمس، يفيد بتعرُّضه وعائلته للاختناق بعد استنشاقهم أول أكسيد الكربون.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي: "تم على الفور توجيه أربع فرق إسعافية للموقع، وعند وصول أول فرقة إسعافية للموقع اتضح وجود (9) إصابات من عائلة واحدة".

وأضاف: "تبيّن أن جميع الحالات، ولله الحمد، مستقرة وتمّ نقلهم إلى مستشفى الملك الخالد بعد تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم بالموقع".

وأهاب "العنزي"؛ بالمواطنين والمقيمين، اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي تصدر من الجهات الرسمية ذات الاختصاص فيما يتعلق باستخدام وسائل التدفئة وإشعال الحطب والفحم في الأماكن المغلقة وداخل المنازل تجنباً لأي طارئ- لا قدر الله.

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