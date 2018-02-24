النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معرض القصيم للكتاب .. مركز بحثي يكشف خفايا الثورة الخمينية ويفضح أهدافها

9 مؤلفات و6 دوريات ربع سنوية وتقارير شهرية بجناح مركز الدراسات الإيرانية

كشف إقبال الزوّار الذي يعيشه جناح مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية المشارك في معرض القصيم للكتاب، في دورته الأولى، والمقام بمدينة بريدة، عن حجم الوعي الكبير الذي بات يدركه القارئ، بخطر السياسة الإيرانية في المنطقة، وخفايا الثورة الخمينية، وما تحمله من مهدّدات أمنية لدول وشعوب الخليج والوطن العربي.

واستطاع الجناح، خلال يومين من بدء المعرض، أن يكون مقصداً للكثير من الزوّار؛ لعرضه عديداً من المؤلفات المتخصّصة، والمجلات والنشرات البحثية، التي تناقش الشأنين الداخلي والخارجي لإيران، وتبحث في السياسة الإيرانية، وانعكاسات ذلك على المحيط الخليجي والعربي والعالمي.

وجاء تفاوت الفئة العمرية، وتباين الاتجاهات الثقافية، واختلاف الميول وتنوّعها لزوّار الجناح؛ لتعكس الدرجة العالية من "الهَم المشترك" تجاه معرفة وتقصّي "الشأن الإيراني" والتعرُّف عن قرب، وبشيء من العمق والتخصّص على خطر السياسة الإيرانية والثورة الخمينية، وأثرها في المجتمعات الخليجية والعربية.

وبحسب مشرف جناح مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية عبد العزيز المزيني؛ فإن المركز يعرض طيلة أيام المعرض أكثر من 9 مؤلفات متخصّصة، و6 أعداد لمجلة دورية ربع سنوية، إضافة إلى التقارير الشهرية، التي تبحث في مضمونها الواقع الإيراني، وما تعيشه إيران الدولة، من ظروف اجتماعية وثقافية واقتصادية، ومن أبرزها كتاب "الخميني في فرنسا" للكاتب الدكتور هوشنك نهاوندي، الذي يتناول نقد الثورة الخمينية، ويكشف الأكاذيب الكبرى والحقائق الموثّقة حول قصة حياته وحادثة الثورة، وما تمثِّله من مركزية في التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية، وكتاب "التغلغل الإيراني في دول المغرب العربي" وكتاب "الدور الإيراني في اليمن" وانعكاساته على الأمن الإقليمي، وكتاب "الفقيه والدين والسلطة" عبر جدلية الفكر السياسي الشيعي، بين المرجعيتين العربية والإيرانية، إضافة إلى مجلة الدراسات الإيرانية، بوصفها مجلة علمية ربع سنوية، تصدر باللغات: العربية والفارسية والإنجليزية، يرأس تحريرها الدكتور محمد السلمي، رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
معرض القصيم للكتاب .. مركز بحثي يكشف خفايا الثورة الخمينية ويفضح أهدافها
سبق

كشف إقبال الزوّار الذي يعيشه جناح مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية المشارك في معرض القصيم للكتاب، في دورته الأولى، والمقام بمدينة بريدة، عن حجم الوعي الكبير الذي بات يدركه القارئ، بخطر السياسة الإيرانية في المنطقة، وخفايا الثورة الخمينية، وما تحمله من مهدّدات أمنية لدول وشعوب الخليج والوطن العربي.

واستطاع الجناح، خلال يومين من بدء المعرض، أن يكون مقصداً للكثير من الزوّار؛ لعرضه عديداً من المؤلفات المتخصّصة، والمجلات والنشرات البحثية، التي تناقش الشأنين الداخلي والخارجي لإيران، وتبحث في السياسة الإيرانية، وانعكاسات ذلك على المحيط الخليجي والعربي والعالمي.

وجاء تفاوت الفئة العمرية، وتباين الاتجاهات الثقافية، واختلاف الميول وتنوّعها لزوّار الجناح؛ لتعكس الدرجة العالية من "الهَم المشترك" تجاه معرفة وتقصّي "الشأن الإيراني" والتعرُّف عن قرب، وبشيء من العمق والتخصّص على خطر السياسة الإيرانية والثورة الخمينية، وأثرها في المجتمعات الخليجية والعربية.

وبحسب مشرف جناح مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية عبد العزيز المزيني؛ فإن المركز يعرض طيلة أيام المعرض أكثر من 9 مؤلفات متخصّصة، و6 أعداد لمجلة دورية ربع سنوية، إضافة إلى التقارير الشهرية، التي تبحث في مضمونها الواقع الإيراني، وما تعيشه إيران الدولة، من ظروف اجتماعية وثقافية واقتصادية، ومن أبرزها كتاب "الخميني في فرنسا" للكاتب الدكتور هوشنك نهاوندي، الذي يتناول نقد الثورة الخمينية، ويكشف الأكاذيب الكبرى والحقائق الموثّقة حول قصة حياته وحادثة الثورة، وما تمثِّله من مركزية في التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية، وكتاب "التغلغل الإيراني في دول المغرب العربي" وكتاب "الدور الإيراني في اليمن" وانعكاساته على الأمن الإقليمي، وكتاب "الفقيه والدين والسلطة" عبر جدلية الفكر السياسي الشيعي، بين المرجعيتين العربية والإيرانية، إضافة إلى مجلة الدراسات الإيرانية، بوصفها مجلة علمية ربع سنوية، تصدر باللغات: العربية والفارسية والإنجليزية، يرأس تحريرها الدكتور محمد السلمي، رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
11:52 AM

معرض القصيم للكتاب .. مركز بحثي يكشف خفايا الثورة الخمينية ويفضح أهدافها

9 مؤلفات و6 دوريات ربع سنوية وتقارير شهرية بجناح مركز الدراسات الإيرانية

A A A
بدر العتيبي - بريدة
2
1,599

كشف إقبال الزوّار الذي يعيشه جناح مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية المشارك في معرض القصيم للكتاب، في دورته الأولى، والمقام بمدينة بريدة، عن حجم الوعي الكبير الذي بات يدركه القارئ، بخطر السياسة الإيرانية في المنطقة، وخفايا الثورة الخمينية، وما تحمله من مهدّدات أمنية لدول وشعوب الخليج والوطن العربي.

واستطاع الجناح، خلال يومين من بدء المعرض، أن يكون مقصداً للكثير من الزوّار؛ لعرضه عديداً من المؤلفات المتخصّصة، والمجلات والنشرات البحثية، التي تناقش الشأنين الداخلي والخارجي لإيران، وتبحث في السياسة الإيرانية، وانعكاسات ذلك على المحيط الخليجي والعربي والعالمي.

وجاء تفاوت الفئة العمرية، وتباين الاتجاهات الثقافية، واختلاف الميول وتنوّعها لزوّار الجناح؛ لتعكس الدرجة العالية من "الهَم المشترك" تجاه معرفة وتقصّي "الشأن الإيراني" والتعرُّف عن قرب، وبشيء من العمق والتخصّص على خطر السياسة الإيرانية والثورة الخمينية، وأثرها في المجتمعات الخليجية والعربية.

وبحسب مشرف جناح مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية عبد العزيز المزيني؛ فإن المركز يعرض طيلة أيام المعرض أكثر من 9 مؤلفات متخصّصة، و6 أعداد لمجلة دورية ربع سنوية، إضافة إلى التقارير الشهرية، التي تبحث في مضمونها الواقع الإيراني، وما تعيشه إيران الدولة، من ظروف اجتماعية وثقافية واقتصادية، ومن أبرزها كتاب "الخميني في فرنسا" للكاتب الدكتور هوشنك نهاوندي، الذي يتناول نقد الثورة الخمينية، ويكشف الأكاذيب الكبرى والحقائق الموثّقة حول قصة حياته وحادثة الثورة، وما تمثِّله من مركزية في التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية، وكتاب "التغلغل الإيراني في دول المغرب العربي" وكتاب "الدور الإيراني في اليمن" وانعكاساته على الأمن الإقليمي، وكتاب "الفقيه والدين والسلطة" عبر جدلية الفكر السياسي الشيعي، بين المرجعيتين العربية والإيرانية، إضافة إلى مجلة الدراسات الإيرانية، بوصفها مجلة علمية ربع سنوية، تصدر باللغات: العربية والفارسية والإنجليزية، يرأس تحريرها الدكتور محمد السلمي، رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية.

شارك برأيك
52
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,251
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,373
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,960
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,457

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة