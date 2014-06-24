تلعب دورًا هامًّا في صحة الجسم.. 5 فوائد لقشر الليمون

أحدها مركّب مضاد للأكسدة يسهم في الوقاية من السرطان

يعتبر قشر الليمون غنيًّا بالعناصر الغذائية أكثر من عصير ثمار الليمون؛ حيث إنه يحتوي على عدد من العناصر الغذائية والفيتامينات تلعب دورًا هامًّا في صحة الجسم؛ وفق ما ذكره موقع «ديلي ميديكال إنفو».. وفيما يلي أبرز فوائد قشر الليمون:

يحافظ على صحة العظام والأسنان

100 غرام من قشر الليمون يحتوي على 134 ملليغرام من الكالسيوم وأيضًا فيتامين سي. والكالسيوم -كما هو معروف- يقوي العظام ويحمي الأسنان من التسوس، كما أن له وظيفة أخرى وهي حماية جدران الأوعية الدموية، بالإضافة إلى أن فيتامين سي الموجود في قشر الليمون يحفز إنتاج الكولاجين، وهو البنية الأساسية للغضاريف والأربطة والأوتار؛ لذلك فإنه من الممكن أن يقي من التهاب المفاصل.

يقي من السرطان

تُظهر الأبحاث أن النظام الغذائي الغني بقشور الحمضيات مثل قشور البرتقال أو الليمون يحمي من الإصابة بأنواع معينة من السرطان؛ وذلك لأن قشر الليمون غني أيضًا بالليمونين، وهو مركب مضاد للأكسدة يسهم في الوقاية من السرطان، كما أن فيتامين سي الموجود في قشر الليمون هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد الجسم على الوقاية من خطر الجذور الحرة؛ حيث يمكن أن يؤدي تراكم الجذور الحرة في الجسم إلى السرطان وأمراض القلب.

يساعد على التخلص من الإمساك

قشر الليمون يحتوي على الكثير من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم وحركة الأمعاء والتخلص من الإمساك، وتُعرف هذه الألياف أيضًا باسم الألياف الخشنة، وتساعد على الوقاية من الإمساك، والقرح، والارتجاع الحمضي، كما أن الألياف تلعب دورًا أيضًا في الحفاظ على وزن الجسم، وقد تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

يخفض ضغط الدم

100 غرام من قشر الليمون يحتوي على 160 ملليغرام من البوتاسيوم، وكما هو معروف فإن البوتاسيوم يلعب دورًا في الحفاظ على وظيفة القلب وتقلص العضلات؛ حيث يعمل البوتاسيوم إلى جانب الماغنسيوم على إرخاء الأوعية الدموية؛ لذلك يساعد قشر الليمون على خفض ضغط الدم المرتفع، والتقليل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، كما أن الفلافونيدات الموجودة في قشر الليمون أيضًا تساعد على التقليل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

للتنحيف

يعرف الليمون منذ فترة طويلة بأنه أحد أفضل الفواكه عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، ويعتقد أن إضافة عصير الليمون إلى الماء الدافئ يذيب دهون البطن ويحسن من وظائف الكبد عند تناوله في الصباح الباكر، كما ترجع فوائد الليمون في إنقاص الوزن إلى أنه يساعد على زيادة سرعة عملية التمثيل الغذائي. أما بالنسبة لقشر الليمون فهو يحفز فقدان الوزن ويبطئ عملية تراكم الدهون في الجسم؛ وذلك يرجع إلى أن الألياف الغذائية التي توجد في هذه القشور تحتوي على البكتين الذي يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول؛ وبالتالي التقليل من الطعام المتناول والسعرات الحرارية التي تدخل إلى الجسم؛ لذلك يمكن استخدام قشور الليمون للتنحيف عن طريق بشرها على الحساء أو إضافتها إلى الماء الساخن.