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العثور على مفقود الطائف الحارثي متوفى.. سقطت مركبته من الجبل

وقامت الجهات الأمنية بمشاركة فريق ساعد للبحث بانتشال الجثة

عثرت الجهات الأمنية المختصة وفريق ساعد على المواطن سعد بن معيوض شديد الحارثي 70 عامًا والذي فقد من يومين من (مخطط الملك فهد) بمحافظة الطائف متوفى، حيث كان متوجهًا للهدا أسفل دكة الحلواني بالطائف بعد أن سقطت مركبته من أعلى الجبل وقامت الجهات الأمنية بمشاركة فريق ساعد للبحث والإنقاذ بانتشال الجثة من وسط الجبل بعد أن تم بناء ممرات الصعود.
وشرعت الجهات الأمنية المختصة بفتح ملف التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.

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العثور على مفقود الطائف الحارثي متوفى.. سقطت مركبته من الجبل
سبق

عثرت الجهات الأمنية المختصة وفريق ساعد على المواطن سعد بن معيوض شديد الحارثي 70 عامًا والذي فقد من يومين من (مخطط الملك فهد) بمحافظة الطائف متوفى، حيث كان متوجهًا للهدا أسفل دكة الحلواني بالطائف بعد أن سقطت مركبته من أعلى الجبل وقامت الجهات الأمنية بمشاركة فريق ساعد للبحث والإنقاذ بانتشال الجثة من وسط الجبل بعد أن تم بناء ممرات الصعود.
وشرعت الجهات الأمنية المختصة بفتح ملف التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
03:10 PM

العثور على مفقود الطائف الحارثي متوفى.. سقطت مركبته من الجبل

وقامت الجهات الأمنية بمشاركة فريق ساعد للبحث بانتشال الجثة

A A A
محمد طيران - الطائف
10
25,606

عثرت الجهات الأمنية المختصة وفريق ساعد على المواطن سعد بن معيوض شديد الحارثي 70 عامًا والذي فقد من يومين من (مخطط الملك فهد) بمحافظة الطائف متوفى، حيث كان متوجهًا للهدا أسفل دكة الحلواني بالطائف بعد أن سقطت مركبته من أعلى الجبل وقامت الجهات الأمنية بمشاركة فريق ساعد للبحث والإنقاذ بانتشال الجثة من وسط الجبل بعد أن تم بناء ممرات الصعود.
وشرعت الجهات الأمنية المختصة بفتح ملف التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.

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