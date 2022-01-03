مايكروسوفت تصلح خطأ تقنياً يعطل بريدها الإلكتروني ليلة رأس السنة

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية أنها استفادت من أخطاء الأعوام الماضية، وأطلقت تحديثاً لبريدها الإلكتروني "أوتلوك" و"إكستشينج"، بحيث يعدل عطلاً سبق أن تعرضت له ليلة رأس السنة في الأعوام الماضية.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن مايكروسوفت طرحت تعديلاً يصلح عطلاً يوقف إيصال الرسائل بمختلف أشكالها ليلة رأس السنة والذي كان مستمراً منذ عام 2016 تقريباً.

ويرتبط هذا العطل بتقويم مايكروسوفت وعدم حسابه التواريخ الجديدة للعام الجديد، وهو ما يوقف إرسال الرسائل، ولكن وفق الخوارزمية الجديدة تم تعديل التقويم بحيث يمكنه قراءة العام الجديد بصورة تلقائية.

ووعدت مايكروسوفت عملاءها بالتعلم من دروس التاريخ، بحيث لا يصاب أي من المستخدمين بالانزعاج، لعدم وصول رسائلهم ليلة رأس السنة مجدداً.