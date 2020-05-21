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مياه مكة عن تصدع وتسريب شارع العزيزية : بقطر 300 ملم وتمت معالجته

القحطاني قدم شكره لـ"سبق" لحرصها على خدمة المواطن واهتمامها بطرح قضاياه

أكدت مياه مكه أنها عالجت تسرب المياه الذي حدث في أحد شوارع العزيزية .

وقالت في ردها على خبر نشرته "سبق" بعنوان "مكة.. تصدع وهبوط وتسرب للمياه بشارع العزيزية العام": إن فرق المراقبة الميدانية رصدت عند الساعة 2 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 27 رمضان 1441هـ، وجود تسرب للمياه في أحد شوارع حي العزيزية، وعلى الفور تمت مباشرة الموقع المشار إليه، واتضح وجود تسريب للمياه من خط قطر 300 ملم؛ حيث تمت المعالجة وإصلاح التسرب في حينه وإعادة الموقع إلى وضعه الطبيعي.

وتفصيلًا تلقت "سبق" ردًا من مدير عام المياه بالعاصمة المقدسة، المهندس عوض بن عبد المانع القحطاني، حول تسرب مياه وقع في شارع العزيزية العام قال فيه: نود في البداية أن نشكر لصحيفة "سبق الإلكترونية" حرصها على خدمة المواطن واهتمامها بطرح قضاياه، وهي بذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة وتوفير الراحة للمواطنين، وحول ما ورد في استفسارات نفيدكم والعملاء الكرام أن فرق المراقبة الميدانية رصدت عند الساعة 2 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 27 رمضان 1441هـ، وجود تسرب للمياه في أحد شوارع حي العزيزية .

وأضاف: وعلى الفور تمت مباشرة الموقع المشار إليه، واتضح وجود تسريب للمياه من خط قطر 300 ملم؛ حيث تمت المعالجة وإصلاح التسرب في حينه وإعادة الموقع إلى وضعه الطبيعي.

وتنوه الشركة لجميع العملاء والمواطنين بالإبلاع عن وجود أي أعطال أو تسريبات عبر الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم الموحد (920001744) .

وختامًا ترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة، شاكرين لكم حرصكم واهتمامكم.

وكانت "سبق" تناولت أمس تقريرًا بعنوان "مكة.. تصدع وهبوط وتسرب للمياه بشارع العزيزية العام".

الشركة الوطنية للمياه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مياه مكة عن تصدع وتسريب شارع العزيزية : بقطر 300 ملم وتمت معالجته
سبق

أكدت مياه مكه أنها عالجت تسرب المياه الذي حدث في أحد شوارع العزيزية .

وقالت في ردها على خبر نشرته "سبق" بعنوان "مكة.. تصدع وهبوط وتسرب للمياه بشارع العزيزية العام": إن فرق المراقبة الميدانية رصدت عند الساعة 2 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 27 رمضان 1441هـ، وجود تسرب للمياه في أحد شوارع حي العزيزية، وعلى الفور تمت مباشرة الموقع المشار إليه، واتضح وجود تسريب للمياه من خط قطر 300 ملم؛ حيث تمت المعالجة وإصلاح التسرب في حينه وإعادة الموقع إلى وضعه الطبيعي.

وتفصيلًا تلقت "سبق" ردًا من مدير عام المياه بالعاصمة المقدسة، المهندس عوض بن عبد المانع القحطاني، حول تسرب مياه وقع في شارع العزيزية العام قال فيه: نود في البداية أن نشكر لصحيفة "سبق الإلكترونية" حرصها على خدمة المواطن واهتمامها بطرح قضاياه، وهي بذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة وتوفير الراحة للمواطنين، وحول ما ورد في استفسارات نفيدكم والعملاء الكرام أن فرق المراقبة الميدانية رصدت عند الساعة 2 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 27 رمضان 1441هـ، وجود تسرب للمياه في أحد شوارع حي العزيزية .

وأضاف: وعلى الفور تمت مباشرة الموقع المشار إليه، واتضح وجود تسريب للمياه من خط قطر 300 ملم؛ حيث تمت المعالجة وإصلاح التسرب في حينه وإعادة الموقع إلى وضعه الطبيعي.

وتنوه الشركة لجميع العملاء والمواطنين بالإبلاع عن وجود أي أعطال أو تسريبات عبر الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم الموحد (920001744) .

وختامًا ترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة، شاكرين لكم حرصكم واهتمامكم.

وكانت "سبق" تناولت أمس تقريرًا بعنوان "مكة.. تصدع وهبوط وتسرب للمياه بشارع العزيزية العام".

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
09:40 PM

مياه مكة عن تصدع وتسريب شارع العزيزية : بقطر 300 ملم وتمت معالجته

القحطاني قدم شكره لـ"سبق" لحرصها على خدمة المواطن واهتمامها بطرح قضاياه

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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4,715

أكدت مياه مكه أنها عالجت تسرب المياه الذي حدث في أحد شوارع العزيزية .

وقالت في ردها على خبر نشرته "سبق" بعنوان "مكة.. تصدع وهبوط وتسرب للمياه بشارع العزيزية العام": إن فرق المراقبة الميدانية رصدت عند الساعة 2 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 27 رمضان 1441هـ، وجود تسرب للمياه في أحد شوارع حي العزيزية، وعلى الفور تمت مباشرة الموقع المشار إليه، واتضح وجود تسريب للمياه من خط قطر 300 ملم؛ حيث تمت المعالجة وإصلاح التسرب في حينه وإعادة الموقع إلى وضعه الطبيعي.

وتفصيلًا تلقت "سبق" ردًا من مدير عام المياه بالعاصمة المقدسة، المهندس عوض بن عبد المانع القحطاني، حول تسرب مياه وقع في شارع العزيزية العام قال فيه: نود في البداية أن نشكر لصحيفة "سبق الإلكترونية" حرصها على خدمة المواطن واهتمامها بطرح قضاياه، وهي بذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة وتوفير الراحة للمواطنين، وحول ما ورد في استفسارات نفيدكم والعملاء الكرام أن فرق المراقبة الميدانية رصدت عند الساعة 2 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 27 رمضان 1441هـ، وجود تسرب للمياه في أحد شوارع حي العزيزية .

وأضاف: وعلى الفور تمت مباشرة الموقع المشار إليه، واتضح وجود تسريب للمياه من خط قطر 300 ملم؛ حيث تمت المعالجة وإصلاح التسرب في حينه وإعادة الموقع إلى وضعه الطبيعي.

وتنوه الشركة لجميع العملاء والمواطنين بالإبلاع عن وجود أي أعطال أو تسريبات عبر الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم الموحد (920001744) .

وختامًا ترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة، شاكرين لكم حرصكم واهتمامكم.

وكانت "سبق" تناولت أمس تقريرًا بعنوان "مكة.. تصدع وهبوط وتسرب للمياه بشارع العزيزية العام".

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