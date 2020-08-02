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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على نجران.. والمدني: لا تقربوا بطون الأودية

قالت: تصحب برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الغد

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.


وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، ويستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 2 من مساء غدٍ الاثنين .


ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على نجران.. والمدني: لا تقربوا بطون الأودية
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.


وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، ويستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 2 من مساء غدٍ الاثنين .


ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
09:08 AM

"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على نجران.. والمدني: لا تقربوا بطون الأودية

قالت: تصحب برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الغد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.


وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، ويستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 2 من مساء غدٍ الاثنين .


ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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