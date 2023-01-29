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"جبلي" شارع ضيّق ومنهار بمكة يتربص بالسكان ويتلف مركباتهم

رغم أن له منافذ على أحياء العتيبية وجرول والبياري وريع الكحل

ناشد سكان أحياء العتيبية وجرول والبياري وريع الكحل بمكة المكرمة؛ الجهات المسؤولة بضرورة الوقوف على شارع جبلي ضيّق يتربص بالمارّة ويطل على تلك الأحياء ويربطها ببعضها، إذ شهد عدّة انهيارات تسببت في تلف مركبة مواطن قبل أشهر.

وقال الأهالي في شكوى تلقتها "سبق": إن شارعاً جبلياً ضيّقاً جداً رغم أن له منفذاً على عدة أحياء منها؛ العتيبية والبياري وريع الكحل وجرول، ومأهول بالسكان حيث لا تهدأ فيه حركة المركبات والمارّة على مدار الساعة، قد تعرّض إلى انهيارات قبل أشهر تسبب ذلك في سقوط مركبة إلى الهاوية دون إصابات في الأرواح، إلى جانب أنه يشكّل خطراً محتوماً على المارّة خصوصاً الأطفال، وهو على نفس الحال دون تأمينه منذ سنوات.

وأشاروا إلى أنهم طالبوا مراراً وتكراراً الجهة المسؤولة بسرعة تأمينه غير أنه لم يتم ذلك على أرض الواقع، ومما زاد الأمر سوءاً بعد تعرّضه للانهيار ما جعله أكثر ضيقاً حتى أصبح يكاد لا يتسع إلا لسيارة واحدة عند المرور به، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل السريع في إنهاء معاناتهم مع ذلك الشارع قبل أن تتفاقم المشكلة ويسجّل حوادث في الممتلكات والأرواح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جبلي" شارع ضيّق ومنهار بمكة يتربص بالسكان ويتلف مركباتهم
سبق

ناشد سكان أحياء العتيبية وجرول والبياري وريع الكحل بمكة المكرمة؛ الجهات المسؤولة بضرورة الوقوف على شارع جبلي ضيّق يتربص بالمارّة ويطل على تلك الأحياء ويربطها ببعضها، إذ شهد عدّة انهيارات تسببت في تلف مركبة مواطن قبل أشهر.

وقال الأهالي في شكوى تلقتها "سبق": إن شارعاً جبلياً ضيّقاً جداً رغم أن له منفذاً على عدة أحياء منها؛ العتيبية والبياري وريع الكحل وجرول، ومأهول بالسكان حيث لا تهدأ فيه حركة المركبات والمارّة على مدار الساعة، قد تعرّض إلى انهيارات قبل أشهر تسبب ذلك في سقوط مركبة إلى الهاوية دون إصابات في الأرواح، إلى جانب أنه يشكّل خطراً محتوماً على المارّة خصوصاً الأطفال، وهو على نفس الحال دون تأمينه منذ سنوات.

وأشاروا إلى أنهم طالبوا مراراً وتكراراً الجهة المسؤولة بسرعة تأمينه غير أنه لم يتم ذلك على أرض الواقع، ومما زاد الأمر سوءاً بعد تعرّضه للانهيار ما جعله أكثر ضيقاً حتى أصبح يكاد لا يتسع إلا لسيارة واحدة عند المرور به، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل السريع في إنهاء معاناتهم مع ذلك الشارع قبل أن تتفاقم المشكلة ويسجّل حوادث في الممتلكات والأرواح.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
09:40 PM

"جبلي" شارع ضيّق ومنهار بمكة يتربص بالسكان ويتلف مركباتهم

رغم أن له منافذ على أحياء العتيبية وجرول والبياري وريع الكحل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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ناشد سكان أحياء العتيبية وجرول والبياري وريع الكحل بمكة المكرمة؛ الجهات المسؤولة بضرورة الوقوف على شارع جبلي ضيّق يتربص بالمارّة ويطل على تلك الأحياء ويربطها ببعضها، إذ شهد عدّة انهيارات تسببت في تلف مركبة مواطن قبل أشهر.

وقال الأهالي في شكوى تلقتها "سبق": إن شارعاً جبلياً ضيّقاً جداً رغم أن له منفذاً على عدة أحياء منها؛ العتيبية والبياري وريع الكحل وجرول، ومأهول بالسكان حيث لا تهدأ فيه حركة المركبات والمارّة على مدار الساعة، قد تعرّض إلى انهيارات قبل أشهر تسبب ذلك في سقوط مركبة إلى الهاوية دون إصابات في الأرواح، إلى جانب أنه يشكّل خطراً محتوماً على المارّة خصوصاً الأطفال، وهو على نفس الحال دون تأمينه منذ سنوات.

وأشاروا إلى أنهم طالبوا مراراً وتكراراً الجهة المسؤولة بسرعة تأمينه غير أنه لم يتم ذلك على أرض الواقع، ومما زاد الأمر سوءاً بعد تعرّضه للانهيار ما جعله أكثر ضيقاً حتى أصبح يكاد لا يتسع إلا لسيارة واحدة عند المرور به، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل السريع في إنهاء معاناتهم مع ذلك الشارع قبل أن تتفاقم المشكلة ويسجّل حوادث في الممتلكات والأرواح.

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