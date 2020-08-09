النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تطويراً للهيكل التنظيمي.. تمكين 4 سيدات في مناصب قيادية بأمانة العاصمة المقدسة

"الرشيدي" للتخطيط و"باقديم" للهندسية و"الزهراني" للبيانات و"البقمي" للرقابة النسائية

تقلّد أربع سيدات بمكة المكرمة مناصب قيادية بأمانة العاصمة المقدسة، وذلك في إطار إعطاء المرأة الفرصة في المشاركة في الخدمات البلدية من خلال المساهمة في وضع الخطط والبرامج الإستراتيجية لتحقيق أفضل النتائج للارتقاء بالعمل البلدي.

وتفصيلاً؛ أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ اليوم، عدة قرارات إدارية، جاءت على النحو الآتي؛ تكليف مريم بنت محمد الرشيدي مديراً للإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة، وهناء بنت عبدالله باقديم مديراً لوحدة المكاتب الهندسية بالإدارة العامة للتخطيط العمراني، وعهود بنت غرم الله الزهراني مديراً لإدارة البيانات ودعم القرار بالإدارة العامة للتقنية الرقمية، والعنود بنت منسي البقمي مديراً عاماً للرقابة النسائية بوكالة البلديات.

وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص أصدر اليوم قراراً يقضي بتطوير الهيكل التنظيمي للأمانة لضمان زيادة الكفاءة وتحسين بيئة العمل وفقاً لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية، بما يتوافق مع مواكبة التغيرات السريعة على مستوى الخدمات المقدمة الحالية والمستقبلية ومع التزامات وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة العاصمة المقدسة تجاه رؤية المملكة 2030.

وأكد "القويحص" أن قرار إعادة الهيكلة يهدف إلى تطوير مستوى الأداء بالوكالات والإدارات العامة والوحدات الإدارية، والعمل على زيادة إنتاجية الأقسام والوحدات الإدارية المرتبطة، بما ينعكس على تطوير الأعمال لتسهيل أمور المواطنين والمقيمين والعمل على إنجاز معاملاتهم وتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، من أجل تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تطويراً للهيكل التنظيمي.. تمكين 4 سيدات في مناصب قيادية بأمانة العاصمة المقدسة
سبق

تقلّد أربع سيدات بمكة المكرمة مناصب قيادية بأمانة العاصمة المقدسة، وذلك في إطار إعطاء المرأة الفرصة في المشاركة في الخدمات البلدية من خلال المساهمة في وضع الخطط والبرامج الإستراتيجية لتحقيق أفضل النتائج للارتقاء بالعمل البلدي.

وتفصيلاً؛ أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ اليوم، عدة قرارات إدارية، جاءت على النحو الآتي؛ تكليف مريم بنت محمد الرشيدي مديراً للإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة، وهناء بنت عبدالله باقديم مديراً لوحدة المكاتب الهندسية بالإدارة العامة للتخطيط العمراني، وعهود بنت غرم الله الزهراني مديراً لإدارة البيانات ودعم القرار بالإدارة العامة للتقنية الرقمية، والعنود بنت منسي البقمي مديراً عاماً للرقابة النسائية بوكالة البلديات.

وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص أصدر اليوم قراراً يقضي بتطوير الهيكل التنظيمي للأمانة لضمان زيادة الكفاءة وتحسين بيئة العمل وفقاً لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية، بما يتوافق مع مواكبة التغيرات السريعة على مستوى الخدمات المقدمة الحالية والمستقبلية ومع التزامات وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة العاصمة المقدسة تجاه رؤية المملكة 2030.

وأكد "القويحص" أن قرار إعادة الهيكلة يهدف إلى تطوير مستوى الأداء بالوكالات والإدارات العامة والوحدات الإدارية، والعمل على زيادة إنتاجية الأقسام والوحدات الإدارية المرتبطة، بما ينعكس على تطوير الأعمال لتسهيل أمور المواطنين والمقيمين والعمل على إنجاز معاملاتهم وتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، من أجل تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
10:55 PM

تطويراً للهيكل التنظيمي.. تمكين 4 سيدات في مناصب قيادية بأمانة العاصمة المقدسة

"الرشيدي" للتخطيط و"باقديم" للهندسية و"الزهراني" للبيانات و"البقمي" للرقابة النسائية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
893

تقلّد أربع سيدات بمكة المكرمة مناصب قيادية بأمانة العاصمة المقدسة، وذلك في إطار إعطاء المرأة الفرصة في المشاركة في الخدمات البلدية من خلال المساهمة في وضع الخطط والبرامج الإستراتيجية لتحقيق أفضل النتائج للارتقاء بالعمل البلدي.

وتفصيلاً؛ أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ اليوم، عدة قرارات إدارية، جاءت على النحو الآتي؛ تكليف مريم بنت محمد الرشيدي مديراً للإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة، وهناء بنت عبدالله باقديم مديراً لوحدة المكاتب الهندسية بالإدارة العامة للتخطيط العمراني، وعهود بنت غرم الله الزهراني مديراً لإدارة البيانات ودعم القرار بالإدارة العامة للتقنية الرقمية، والعنود بنت منسي البقمي مديراً عاماً للرقابة النسائية بوكالة البلديات.

وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص أصدر اليوم قراراً يقضي بتطوير الهيكل التنظيمي للأمانة لضمان زيادة الكفاءة وتحسين بيئة العمل وفقاً لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية، بما يتوافق مع مواكبة التغيرات السريعة على مستوى الخدمات المقدمة الحالية والمستقبلية ومع التزامات وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة العاصمة المقدسة تجاه رؤية المملكة 2030.

وأكد "القويحص" أن قرار إعادة الهيكلة يهدف إلى تطوير مستوى الأداء بالوكالات والإدارات العامة والوحدات الإدارية، والعمل على زيادة إنتاجية الأقسام والوحدات الإدارية المرتبطة، بما ينعكس على تطوير الأعمال لتسهيل أمور المواطنين والمقيمين والعمل على إنجاز معاملاتهم وتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، من أجل تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,780
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,209
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,037
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,519

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة