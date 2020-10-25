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مقتل فلسطيني جراء تعرضه لضرب مبرح من قوات الاحتلال

شارك في مواجهات ليلية بالضفة الغربية

قتل شاب فلسطيني اليوم (الأحد)، بعد مواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان نقلته "فرانس 24" بأن الشاب عامر صنوبر (18 عامًا) تعرض لضرب مبرح على رقبته أدى لوفاته.

وأضافت أن "صنوبر" من قرية يتما جنوب مدينة نابلس.

من جانبه، ذكر مدير مجمع فلسطين الطبي أحمد البيتاوي، أن "صنوبر" وصل إلى المجمع عند الساعة الثالثة فجرًا، وكانت علامات عنف وضرب بادية على رقبته من الخلف.

في المقابل، زعم جيش الاحتلال أن "صنوبر" "لم يتعرض للضرب من قبل قوات الجيش، وسقط أثناء محاولته الفرار".

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل فلسطيني جراء تعرضه لضرب مبرح من قوات الاحتلال
سبق

قتل شاب فلسطيني اليوم (الأحد)، بعد مواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان نقلته "فرانس 24" بأن الشاب عامر صنوبر (18 عامًا) تعرض لضرب مبرح على رقبته أدى لوفاته.

وأضافت أن "صنوبر" من قرية يتما جنوب مدينة نابلس.

من جانبه، ذكر مدير مجمع فلسطين الطبي أحمد البيتاوي، أن "صنوبر" وصل إلى المجمع عند الساعة الثالثة فجرًا، وكانت علامات عنف وضرب بادية على رقبته من الخلف.

في المقابل، زعم جيش الاحتلال أن "صنوبر" "لم يتعرض للضرب من قبل قوات الجيش، وسقط أثناء محاولته الفرار".

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
03:10 PM

مقتل فلسطيني جراء تعرضه لضرب مبرح من قوات الاحتلال

شارك في مواجهات ليلية بالضفة الغربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل شاب فلسطيني اليوم (الأحد)، بعد مواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان نقلته "فرانس 24" بأن الشاب عامر صنوبر (18 عامًا) تعرض لضرب مبرح على رقبته أدى لوفاته.

وأضافت أن "صنوبر" من قرية يتما جنوب مدينة نابلس.

من جانبه، ذكر مدير مجمع فلسطين الطبي أحمد البيتاوي، أن "صنوبر" وصل إلى المجمع عند الساعة الثالثة فجرًا، وكانت علامات عنف وضرب بادية على رقبته من الخلف.

في المقابل، زعم جيش الاحتلال أن "صنوبر" "لم يتعرض للضرب من قبل قوات الجيش، وسقط أثناء محاولته الفرار".

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