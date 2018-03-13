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"المعلمي" يبحث مع مندوبي مصر وإسبانيا بالأمم المتحدة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب

اللقاء استعرض موقف دول منظمة التعاون الإسلامي

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي بصفته رئيس المجموعة الإسلامية المعنية بمكافحة الإرهاب، مساء اليوم بالمندوب الدائم لجمهورية مصر العربية الشقيقة السفير محمد إدريس، والمندوب الدائم لمملكة إسبانيا الصديقة السفير آجوستين سانتوس ماراڤير بصفتهما الميسرين المكلفين بمراجعة إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب، وموقف دول منظمة التعاون الإسلامي الذي ترأس المملكة المجموعة المعنية فيه بمكافحة الإرهاب، وتقوم بالتفاوض حول موقف المجموعة الإسلامية من إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بما يضمن تحقيق مصالح الدول الإسلامية وأولوياتها.

حضر اللقاء من وفد المملكة عبدالمجيد بن عبدالرحمن البابطين، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة محمد بن عبدالرحمن القاضي، ومن وفد مصر أحمد عبدالعزيز، ومن وفد إسبانيا ديفيد زاراتي.

المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعلمي" يبحث مع مندوبي مصر وإسبانيا بالأمم المتحدة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب
سبق

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي بصفته رئيس المجموعة الإسلامية المعنية بمكافحة الإرهاب، مساء اليوم بالمندوب الدائم لجمهورية مصر العربية الشقيقة السفير محمد إدريس، والمندوب الدائم لمملكة إسبانيا الصديقة السفير آجوستين سانتوس ماراڤير بصفتهما الميسرين المكلفين بمراجعة إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب، وموقف دول منظمة التعاون الإسلامي الذي ترأس المملكة المجموعة المعنية فيه بمكافحة الإرهاب، وتقوم بالتفاوض حول موقف المجموعة الإسلامية من إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بما يضمن تحقيق مصالح الدول الإسلامية وأولوياتها.

حضر اللقاء من وفد المملكة عبدالمجيد بن عبدالرحمن البابطين، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة محمد بن عبدالرحمن القاضي، ومن وفد مصر أحمد عبدالعزيز، ومن وفد إسبانيا ديفيد زاراتي.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
12:50 AM

"المعلمي" يبحث مع مندوبي مصر وإسبانيا بالأمم المتحدة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب

اللقاء استعرض موقف دول منظمة التعاون الإسلامي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي بصفته رئيس المجموعة الإسلامية المعنية بمكافحة الإرهاب، مساء اليوم بالمندوب الدائم لجمهورية مصر العربية الشقيقة السفير محمد إدريس، والمندوب الدائم لمملكة إسبانيا الصديقة السفير آجوستين سانتوس ماراڤير بصفتهما الميسرين المكلفين بمراجعة إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب، وموقف دول منظمة التعاون الإسلامي الذي ترأس المملكة المجموعة المعنية فيه بمكافحة الإرهاب، وتقوم بالتفاوض حول موقف المجموعة الإسلامية من إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بما يضمن تحقيق مصالح الدول الإسلامية وأولوياتها.

حضر اللقاء من وفد المملكة عبدالمجيد بن عبدالرحمن البابطين، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة محمد بن عبدالرحمن القاضي، ومن وفد مصر أحمد عبدالعزيز، ومن وفد إسبانيا ديفيد زاراتي.

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