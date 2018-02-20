"تعليم المدينة" ينفذ دورة "الأمان" لقائدي الحافلات المدرسية

للحرص على سلامة الطلاب والطالبات والتأكيد على التزام السائقين

نفذت الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة، ممثلة في قسم النقل المدرسي اليوم الثلاثاء، دورة "الأمان" في قيادة الحافلات المدرسية، بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة وإدارة الموارد البشرية وإدارة الصحة المدرسية.



حضر الدورة مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية، الدكتور فهد بن عبد الله القايدي، والنقيب جمال الصاعدي من إدارة مرور المدينة، وفهد سلامة من إدارة الموارد البشرية، وسلطان السريحي من إدارة الصحة المدرسية.



ويأتي تنفيذ الدورة من منطلق الحرص على سلامة الطلاب والطالبات، وتوفير الأمن والسلامة لدى السائقين وتقيدهم بمعايير السلامة المرورية، وتهيئة الحافلات المدرسية باشتراطات السلامة الواجب اللازمة.



وركزت الدورة على أهمية التزام السائقين بالسلوكيات المثالية والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة، وعدم مخالفة الأنظمة المرورية وحركة السير، مع التأكيد على أهمية استشعار السائقين للمسؤولية والأبوة في التعامل مع من يقومون بنقلهم سواءً طلاباً أو طالبات أثناء رحلتهم اليومية، والالتزام بالضوابط السلوكية والأخلاقية في التعامل معهم.