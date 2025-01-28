تعطيل للدراسة وإغلاق للبنوك.. شاهد الثلوج تنثر حلتها بـ"القدس المحتلة"

غرف طوارئ تتشكل.. وفلسطينيون يرفعون العلم على سور المدينة القديم

مع التساقط الكثيف للثلوج، مساء الأربعاء، اكتست مدينة القدس المحتلة بحلة بيضاء، وبدأ تساقط الثلوج مع حلول ساعات المساء، وتوقّعت دائرة الأرصاد الجوية استمرار هطولها حتى ظهر الخميس.

وقالت الأرصاد الجوية الفلسطينية في بيان: "يُتوقع خلال ساعات الفجر والصباح سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر فوق مستوى سطح البحر، وخلال ساعات الظهيرة سقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى نحو 70 كم/ساعة"، ويتوقع أن يصل طول الثلوج إلى 15 سنتيمترًا في القدس الشرقية.

وأعلنت المؤسسات التعليمية تعطيل الدراسة، الخميس، كما أعلنت سلطة النقد الفلسطينية إغلاق البنوك في نفس اليوم؛ وفق "العين" الإخبارية.

وتساقطت الثلوج في عدد من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها رام الله ونابلس وبيت لحم والخليل، وخرج عشرات الفلسطينيين إلى الشوارع للتعبير عن بهجتهم بتساقط الثلوج.

وفي مدينة القدس الشرقية، تجمع العشرات من الفلسطينيين في منطقة باب العامود، حيث قام عدد من الشبان برفع العلم الفلسطيني على سور المدينة القديم.

وأعلنت المحافظات الفلسطينية عن تشكيل غرف طوارئ؛ لتقديم العون للمواطنين.