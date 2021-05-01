النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هيئة النقل تطلق برنامج "شريك النقل المتميّز" للمستثمرين

لتطوير خدماتها في أنشطة النقل البري والبحري والسككي

أطلقت الهيئة العامة للنقل برنامج "شريك النقل المتميّز" الرامي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص العامل في أنشطة النقل على اختلافها بحيث يشمل البرنامج كل منشأة لديها ما لا يقل عن 500 مركبة مرخصة من الهيئة، سواء كانت شاحنات أو حافلات أو سيارات أجرة أو تأجير، وذلك ضمن حرص الهيئة على تعزيز وتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين في أنشطة النقل البري والبحري والسككي.

واستندت الهيئة في توضيح لها إلى القيمة الاقتصادية الهائلة لأنشطة النقل ودورها في رفد الاقتصاد الوطني غير النفطي وتنويع مصادره، مستفيدة من قنواتها الرقمية لإطلاق البرنامج، ومن بينها "بوابة نقل"، إلى جانب إعلانها في وقت سابق عن إطلاق ١٦ مركزًا لخدمات الأعمال في ١٥ مدينة حول المملكة.

وقال المشرف العام على التشغيل والتحول الرقمي بالهيئة العامة للنقل المهندس فهد البداح: الهيئة حرصت على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص الذي يعد شريكا مهما فيما حققته المملكة من ريادة على المشهدين الإقليمي والدولي في جانب النقل واللوجستيات، قد تزامن مع عملها على إيجاد قنوات تواصل مباشرة وتفاعلية مع المستثمرين عبر تيسير خدماتها الإلكترونية وتغطية الاحتياج إلى مراكز خدمة فورية في ١٥ مدينة بالمملكة، الأمر الذي يكفل جودة واستدامة تطوير الأعمال مع القطاع الخاص في بيئة محفزة ومشجعة، سواء للمستثمر المحلي أو الدولي، وتسريع تحقيق أهداف استراتيجية عالية القيمة، وتتمثل في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام، وبما يحقق التوجه والرؤية الاستراتيجية المقترنة بمبادرة "شريك"، والتي دشنها سمو ولي العهد، خلال شهر مارس من العام الجاري.

وأضاف: ومع حرص الهيئة العامة للنقل على تطبيق نماذج عمل جديدة في جانب الخدمات الرقمية، فإنها حرصت قبل ذلك على توفير خدمات الترخيص والإصدار وخدمة العملاء للراغبين بالخدمة المباشرة في جميع مراكز خدمات الأعمال حول المملكة.

وأردف: الهيئة ماضية إلى توفير خدمات نوعيّة للمستثمرين المتميزين في أنشطة النقل، وهو ما دعاها إلى إطلاق برنامج "شريك النقل المتميّز" الذي يُعنى في المرحلة الأولى بكبار الناقلين والمتميّزين من المشتغلين في أنشطة النقل البري ممن يعتمدون على التقنيات الرقمية الحديثة في إصدار تراخيصهم والتجديد وطلب خدمات محددة تتناسب مع حجم أعمالهم، ويشمل البرنامج كل منشأة لديها ما لا يقل عن 500 مركبة مرخصة في أي من الأنشطة التي ترخّصها الهيئة وتشرف عليها في جانب النقل البري كأنشطة الأجرة، وتأجير السيارات، ونقل الركاب بالحافلات، والنقل بالشاحنات، إلى جانب تخصيص البرنامج خدمات للمتميزين في أنشطة النقل البحري والنقل السككي سيأتي الإعلان عنها قريبًا، مع احتساب ما يتحقق من خلال هذه المنشآت المرخصة من مستهدفات هامة كالتوطين ورفد الاقتصاد الوطني، إلى جانب تلبيتهم لكافة اشتراطات الجودة الكفيلة برفع كفاءة أنشطة النقل واستدامة خدماتها، ليساهم كل هذا في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تحقيقا لرؤية ٢٠٣٠.

وأكد "البداح" أن الهيئة دعمت البرنامج بمنافذ تواصل رقمية، حيث أطلقت موقعًا حديثًا لبوابة نقل على الرابط WWW.NAQL.SA، كما دشنت حسابات تفاعلية لخدمات العملاء على شبكات التواصل عبر الحساب الموحد @Naql_SAUDI

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هيئة النقل تطلق برنامج "شريك النقل المتميّز" للمستثمرين
سبق

أطلقت الهيئة العامة للنقل برنامج "شريك النقل المتميّز" الرامي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص العامل في أنشطة النقل على اختلافها بحيث يشمل البرنامج كل منشأة لديها ما لا يقل عن 500 مركبة مرخصة من الهيئة، سواء كانت شاحنات أو حافلات أو سيارات أجرة أو تأجير، وذلك ضمن حرص الهيئة على تعزيز وتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين في أنشطة النقل البري والبحري والسككي.

واستندت الهيئة في توضيح لها إلى القيمة الاقتصادية الهائلة لأنشطة النقل ودورها في رفد الاقتصاد الوطني غير النفطي وتنويع مصادره، مستفيدة من قنواتها الرقمية لإطلاق البرنامج، ومن بينها "بوابة نقل"، إلى جانب إعلانها في وقت سابق عن إطلاق ١٦ مركزًا لخدمات الأعمال في ١٥ مدينة حول المملكة.

وقال المشرف العام على التشغيل والتحول الرقمي بالهيئة العامة للنقل المهندس فهد البداح: الهيئة حرصت على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص الذي يعد شريكا مهما فيما حققته المملكة من ريادة على المشهدين الإقليمي والدولي في جانب النقل واللوجستيات، قد تزامن مع عملها على إيجاد قنوات تواصل مباشرة وتفاعلية مع المستثمرين عبر تيسير خدماتها الإلكترونية وتغطية الاحتياج إلى مراكز خدمة فورية في ١٥ مدينة بالمملكة، الأمر الذي يكفل جودة واستدامة تطوير الأعمال مع القطاع الخاص في بيئة محفزة ومشجعة، سواء للمستثمر المحلي أو الدولي، وتسريع تحقيق أهداف استراتيجية عالية القيمة، وتتمثل في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام، وبما يحقق التوجه والرؤية الاستراتيجية المقترنة بمبادرة "شريك"، والتي دشنها سمو ولي العهد، خلال شهر مارس من العام الجاري.

وأضاف: ومع حرص الهيئة العامة للنقل على تطبيق نماذج عمل جديدة في جانب الخدمات الرقمية، فإنها حرصت قبل ذلك على توفير خدمات الترخيص والإصدار وخدمة العملاء للراغبين بالخدمة المباشرة في جميع مراكز خدمات الأعمال حول المملكة.

وأردف: الهيئة ماضية إلى توفير خدمات نوعيّة للمستثمرين المتميزين في أنشطة النقل، وهو ما دعاها إلى إطلاق برنامج "شريك النقل المتميّز" الذي يُعنى في المرحلة الأولى بكبار الناقلين والمتميّزين من المشتغلين في أنشطة النقل البري ممن يعتمدون على التقنيات الرقمية الحديثة في إصدار تراخيصهم والتجديد وطلب خدمات محددة تتناسب مع حجم أعمالهم، ويشمل البرنامج كل منشأة لديها ما لا يقل عن 500 مركبة مرخصة في أي من الأنشطة التي ترخّصها الهيئة وتشرف عليها في جانب النقل البري كأنشطة الأجرة، وتأجير السيارات، ونقل الركاب بالحافلات، والنقل بالشاحنات، إلى جانب تخصيص البرنامج خدمات للمتميزين في أنشطة النقل البحري والنقل السككي سيأتي الإعلان عنها قريبًا، مع احتساب ما يتحقق من خلال هذه المنشآت المرخصة من مستهدفات هامة كالتوطين ورفد الاقتصاد الوطني، إلى جانب تلبيتهم لكافة اشتراطات الجودة الكفيلة برفع كفاءة أنشطة النقل واستدامة خدماتها، ليساهم كل هذا في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تحقيقا لرؤية ٢٠٣٠.

وأكد "البداح" أن الهيئة دعمت البرنامج بمنافذ تواصل رقمية، حيث أطلقت موقعًا حديثًا لبوابة نقل على الرابط WWW.NAQL.SA، كما دشنت حسابات تفاعلية لخدمات العملاء على شبكات التواصل عبر الحساب الموحد @Naql_SAUDI

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
04:50 PM
اخر تعديل
02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
01:17 AM

هيئة النقل تطلق برنامج "شريك النقل المتميّز" للمستثمرين

لتطوير خدماتها في أنشطة النقل البري والبحري والسككي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,528

أطلقت الهيئة العامة للنقل برنامج "شريك النقل المتميّز" الرامي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص العامل في أنشطة النقل على اختلافها بحيث يشمل البرنامج كل منشأة لديها ما لا يقل عن 500 مركبة مرخصة من الهيئة، سواء كانت شاحنات أو حافلات أو سيارات أجرة أو تأجير، وذلك ضمن حرص الهيئة على تعزيز وتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين في أنشطة النقل البري والبحري والسككي.

واستندت الهيئة في توضيح لها إلى القيمة الاقتصادية الهائلة لأنشطة النقل ودورها في رفد الاقتصاد الوطني غير النفطي وتنويع مصادره، مستفيدة من قنواتها الرقمية لإطلاق البرنامج، ومن بينها "بوابة نقل"، إلى جانب إعلانها في وقت سابق عن إطلاق ١٦ مركزًا لخدمات الأعمال في ١٥ مدينة حول المملكة.

وقال المشرف العام على التشغيل والتحول الرقمي بالهيئة العامة للنقل المهندس فهد البداح: الهيئة حرصت على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص الذي يعد شريكا مهما فيما حققته المملكة من ريادة على المشهدين الإقليمي والدولي في جانب النقل واللوجستيات، قد تزامن مع عملها على إيجاد قنوات تواصل مباشرة وتفاعلية مع المستثمرين عبر تيسير خدماتها الإلكترونية وتغطية الاحتياج إلى مراكز خدمة فورية في ١٥ مدينة بالمملكة، الأمر الذي يكفل جودة واستدامة تطوير الأعمال مع القطاع الخاص في بيئة محفزة ومشجعة، سواء للمستثمر المحلي أو الدولي، وتسريع تحقيق أهداف استراتيجية عالية القيمة، وتتمثل في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام، وبما يحقق التوجه والرؤية الاستراتيجية المقترنة بمبادرة "شريك"، والتي دشنها سمو ولي العهد، خلال شهر مارس من العام الجاري.

وأضاف: ومع حرص الهيئة العامة للنقل على تطبيق نماذج عمل جديدة في جانب الخدمات الرقمية، فإنها حرصت قبل ذلك على توفير خدمات الترخيص والإصدار وخدمة العملاء للراغبين بالخدمة المباشرة في جميع مراكز خدمات الأعمال حول المملكة.

وأردف: الهيئة ماضية إلى توفير خدمات نوعيّة للمستثمرين المتميزين في أنشطة النقل، وهو ما دعاها إلى إطلاق برنامج "شريك النقل المتميّز" الذي يُعنى في المرحلة الأولى بكبار الناقلين والمتميّزين من المشتغلين في أنشطة النقل البري ممن يعتمدون على التقنيات الرقمية الحديثة في إصدار تراخيصهم والتجديد وطلب خدمات محددة تتناسب مع حجم أعمالهم، ويشمل البرنامج كل منشأة لديها ما لا يقل عن 500 مركبة مرخصة في أي من الأنشطة التي ترخّصها الهيئة وتشرف عليها في جانب النقل البري كأنشطة الأجرة، وتأجير السيارات، ونقل الركاب بالحافلات، والنقل بالشاحنات، إلى جانب تخصيص البرنامج خدمات للمتميزين في أنشطة النقل البحري والنقل السككي سيأتي الإعلان عنها قريبًا، مع احتساب ما يتحقق من خلال هذه المنشآت المرخصة من مستهدفات هامة كالتوطين ورفد الاقتصاد الوطني، إلى جانب تلبيتهم لكافة اشتراطات الجودة الكفيلة برفع كفاءة أنشطة النقل واستدامة خدماتها، ليساهم كل هذا في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تحقيقا لرؤية ٢٠٣٠.

وأكد "البداح" أن الهيئة دعمت البرنامج بمنافذ تواصل رقمية، حيث أطلقت موقعًا حديثًا لبوابة نقل على الرابط WWW.NAQL.SA، كما دشنت حسابات تفاعلية لخدمات العملاء على شبكات التواصل عبر الحساب الموحد @Naql_SAUDI

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,488
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,311
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,863
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,754

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة