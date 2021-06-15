أمانة حائل تغلق 115 منشأة لتدني مستوى النظافة

نفذت 900 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

نفذت أمانة منطقة حائل عبر فرقها الرقابية أمس، 905 جولات رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، مما أسفر عن إغلاق 115 منشأة؛ لتدني مستوى النظافة العامة وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.



وأكدت الأمانة أن جميع المنشآت ملزمة بتحديد مواقع وقوف الزبائن من خلال علامات أرضية تضمن التباعد الجسدي، إضافة إلى أهمية تنظيم المرتادين بطريقة تمنع التزاحم.



ودعت الجميع لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.