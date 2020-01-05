رئيس النصر: المباراة استنزفت أعصابي.. والبطولة جاءت في وقتها
قدّم صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، لقب كأس السوبر هدية لجماهير فريق النصر، وقال بعد تحقيق اللقب: "أشكر الله على هذا الإنجاز. خضنا مباراة صعبة أمام فريق بطل وصعب، وأخذت أعصابنا، لكنها في النهاية كانت ممتعة بالإنجاز".
رئيس النصر: المباراة استنزفت أعصابي.. والبطولة جاءت في وقتها
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-01-05
قدّم صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، لقب كأس السوبر هدية لجماهير فريق النصر، وقال بعد تحقيق اللقب: "أشكر الله على هذا الإنجاز. خضنا مباراة صعبة أمام فريق بطل وصعب، وأخذت أعصابنا، لكنها في النهاية كانت ممتعة بالإنجاز".
قدّم صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، لقب كأس السوبر هدية لجماهير فريق النصر، وقال بعد تحقيق اللقب: "أشكر الله على هذا الإنجاز. خضنا مباراة صعبة أمام فريق بطل وصعب، وأخذت أعصابنا، لكنها في النهاية كانت ممتعة بالإنجاز".