النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس النصر: المباراة استنزفت أعصابي.. والبطولة جاءت في وقتها

قدّم صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، لقب كأس السوبر هدية لجماهير فريق النصر، وقال بعد تحقيق اللقب: "أشكر الله على هذا الإنجاز. خضنا مباراة صعبة أمام فريق بطل وصعب، وأخذت أعصابنا، لكنها في النهاية كانت ممتعة بالإنجاز".

وأضاف: "ربي أكرمنا بتحقيق الكأس، وأتمنى موسمًا مميزًا للفريق".

وعن تحضيرهم للمباراة قال: "الموسم صعب، ونحن نأخذ كل مباراة على حدة. ولم يتغيَّر الاستعداد من ناحية الجدية. والحمد لله ربي أكرمنا في النهاية".

وختم حديثه بالقول: "من حُسن حظ النصر أن البطولة جاءت في هذا الوقت حتى تعطي اللاعبين دفعة معنوية".

السوبر السعودي النصر التعاون كأس السوبر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رئيس النصر: المباراة استنزفت أعصابي.. والبطولة جاءت في وقتها
سبق

قدّم صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، لقب كأس السوبر هدية لجماهير فريق النصر، وقال بعد تحقيق اللقب: "أشكر الله على هذا الإنجاز. خضنا مباراة صعبة أمام فريق بطل وصعب، وأخذت أعصابنا، لكنها في النهاية كانت ممتعة بالإنجاز".

وأضاف: "ربي أكرمنا بتحقيق الكأس، وأتمنى موسمًا مميزًا للفريق".

وعن تحضيرهم للمباراة قال: "الموسم صعب، ونحن نأخذ كل مباراة على حدة. ولم يتغيَّر الاستعداد من ناحية الجدية. والحمد لله ربي أكرمنا في النهاية".

وختم حديثه بالقول: "من حُسن حظ النصر أن البطولة جاءت في هذا الوقت حتى تعطي اللاعبين دفعة معنوية".

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
12:05 AM

رئيس النصر: المباراة استنزفت أعصابي.. والبطولة جاءت في وقتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
7
11,450

قدّم صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، لقب كأس السوبر هدية لجماهير فريق النصر، وقال بعد تحقيق اللقب: "أشكر الله على هذا الإنجاز. خضنا مباراة صعبة أمام فريق بطل وصعب، وأخذت أعصابنا، لكنها في النهاية كانت ممتعة بالإنجاز".

وأضاف: "ربي أكرمنا بتحقيق الكأس، وأتمنى موسمًا مميزًا للفريق".

وعن تحضيرهم للمباراة قال: "الموسم صعب، ونحن نأخذ كل مباراة على حدة. ولم يتغيَّر الاستعداد من ناحية الجدية. والحمد لله ربي أكرمنا في النهاية".

وختم حديثه بالقول: "من حُسن حظ النصر أن البطولة جاءت في هذا الوقت حتى تعطي اللاعبين دفعة معنوية".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,363
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,730
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,133
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,688

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة