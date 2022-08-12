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"الشايع" يفتتح عن بُعد مشروع مدرسة عدي بن حاتم الابتدائية بالطائف

المشروع كان متعثرًا لكن تحقق الحلم بأن يصبح مبنى حكوميًّا وصرحًا تعليميًّا

برعاية مساعد وزير التعليم، الدكتور سعد آل فهيد، افتتح اليوم (عن بُعد) وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة، المهندس عبدالرحمن الشايع، مشروع مدرسة عدي بن حاتم الابتدائية، بحضور المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، ومساعديه، وعدد من مديري الإدارات والمهندسين.

وأكد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي في كلمته خلال حفل التدشين الذي نظمته الخدمات المساندة أن المبنى الحديث لمدرسة عدي بن حاتم الابتدائية يعد من الصروح التعليمية المميزة في الإنشاء. كانت المدرسة من المدارس المستأجرة، وتحقق لها النور بأن تكون مبنى حكوميًّا؛ كي تستفيد منها الأجيال تعليميًّا.

وأضاف بأن مشروع المدرسة كان متعثرًا، وقد تم التعامل معه وفق الإجراءات النظامية من خلال سحب المشروع من الشركة المنفذة بنسبة إنجاز 55٪، وبجهود من إدارة الخدمات المساندة في المتابعة المستمرة تحقق الإنجاز الكامل للمشروع بتكلفة قدرت بـ10 ملايين ريال. مقدمًا شكره لوزارة التعليم على جهودها في الدعم لكل ما من شأنه خدمة الطلاب والطالبات، وإلى جميع منسوبي إدارة الخدمات المساندة في متابعة إنجاز المشاريع التعليمية.

وتخلل الحفل عرض مرئي عن مشروع مدرسة عدي بن حاتم الابتدائية، الذي يتربع على مساحة تقدر بنحو 5 آلاف متر مربع، ويحتوي على 18 فصلاً دراسيًّا بطاقة استيعابية 540 طالبًا، إضافة إلى 11 مكتبًا إداريًّا، ومعملين بتجهيزات كاملة، أحدهما للعلوم، والآخر للحاسب الآلي، إضافة إلى صالة رياضية، وملعب كرة قدم بعشب صناعي، وسكن للحارس، ومقصف، ومظلات خارجية.

من جانبه، أشاد وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة، المهندس عبدالرحمن الشايع، بالدور البارز لتعليم الطائف في تنفيذ المشاريع. مضيفًا بأن الإدارة العامة لتعليم الطائف تميزت بالمتابعة الدقيقة والمستمرة للمشاريع، وأسهمت بشكل كبير في علاج مجموعة من المشاريع المتعثرة. مبينًا أن ما تم من إجراء بسحب مشروع هذه المدرسة عندما كان متعثرًا قبل خمسة أشهر، ومن ثم إنجازه والانتهاء منه في وقت قياسي، يؤكد أن الإدارة العامة للتعليم بالطائف فعّالة في إنجاز المشاريع. ‫

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"الشايع" يفتتح عن بُعد مشروع مدرسة عدي بن حاتم الابتدائية بالطائف
سبق

برعاية مساعد وزير التعليم، الدكتور سعد آل فهيد، افتتح اليوم (عن بُعد) وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة، المهندس عبدالرحمن الشايع، مشروع مدرسة عدي بن حاتم الابتدائية، بحضور المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، ومساعديه، وعدد من مديري الإدارات والمهندسين.

وأكد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي في كلمته خلال حفل التدشين الذي نظمته الخدمات المساندة أن المبنى الحديث لمدرسة عدي بن حاتم الابتدائية يعد من الصروح التعليمية المميزة في الإنشاء. كانت المدرسة من المدارس المستأجرة، وتحقق لها النور بأن تكون مبنى حكوميًّا؛ كي تستفيد منها الأجيال تعليميًّا.

وأضاف بأن مشروع المدرسة كان متعثرًا، وقد تم التعامل معه وفق الإجراءات النظامية من خلال سحب المشروع من الشركة المنفذة بنسبة إنجاز 55٪، وبجهود من إدارة الخدمات المساندة في المتابعة المستمرة تحقق الإنجاز الكامل للمشروع بتكلفة قدرت بـ10 ملايين ريال. مقدمًا شكره لوزارة التعليم على جهودها في الدعم لكل ما من شأنه خدمة الطلاب والطالبات، وإلى جميع منسوبي إدارة الخدمات المساندة في متابعة إنجاز المشاريع التعليمية.

وتخلل الحفل عرض مرئي عن مشروع مدرسة عدي بن حاتم الابتدائية، الذي يتربع على مساحة تقدر بنحو 5 آلاف متر مربع، ويحتوي على 18 فصلاً دراسيًّا بطاقة استيعابية 540 طالبًا، إضافة إلى 11 مكتبًا إداريًّا، ومعملين بتجهيزات كاملة، أحدهما للعلوم، والآخر للحاسب الآلي، إضافة إلى صالة رياضية، وملعب كرة قدم بعشب صناعي، وسكن للحارس، ومقصف، ومظلات خارجية.

من جانبه، أشاد وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة، المهندس عبدالرحمن الشايع، بالدور البارز لتعليم الطائف في تنفيذ المشاريع. مضيفًا بأن الإدارة العامة لتعليم الطائف تميزت بالمتابعة الدقيقة والمستمرة للمشاريع، وأسهمت بشكل كبير في علاج مجموعة من المشاريع المتعثرة. مبينًا أن ما تم من إجراء بسحب مشروع هذه المدرسة عندما كان متعثرًا قبل خمسة أشهر، ومن ثم إنجازه والانتهاء منه في وقت قياسي، يؤكد أن الإدارة العامة للتعليم بالطائف فعّالة في إنجاز المشاريع. ‫

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
09:52 PM

"الشايع" يفتتح عن بُعد مشروع مدرسة عدي بن حاتم الابتدائية بالطائف

المشروع كان متعثرًا لكن تحقق الحلم بأن يصبح مبنى حكوميًّا وصرحًا تعليميًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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برعاية مساعد وزير التعليم، الدكتور سعد آل فهيد، افتتح اليوم (عن بُعد) وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة، المهندس عبدالرحمن الشايع، مشروع مدرسة عدي بن حاتم الابتدائية، بحضور المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، ومساعديه، وعدد من مديري الإدارات والمهندسين.

وأكد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي في كلمته خلال حفل التدشين الذي نظمته الخدمات المساندة أن المبنى الحديث لمدرسة عدي بن حاتم الابتدائية يعد من الصروح التعليمية المميزة في الإنشاء. كانت المدرسة من المدارس المستأجرة، وتحقق لها النور بأن تكون مبنى حكوميًّا؛ كي تستفيد منها الأجيال تعليميًّا.

وأضاف بأن مشروع المدرسة كان متعثرًا، وقد تم التعامل معه وفق الإجراءات النظامية من خلال سحب المشروع من الشركة المنفذة بنسبة إنجاز 55٪، وبجهود من إدارة الخدمات المساندة في المتابعة المستمرة تحقق الإنجاز الكامل للمشروع بتكلفة قدرت بـ10 ملايين ريال. مقدمًا شكره لوزارة التعليم على جهودها في الدعم لكل ما من شأنه خدمة الطلاب والطالبات، وإلى جميع منسوبي إدارة الخدمات المساندة في متابعة إنجاز المشاريع التعليمية.

وتخلل الحفل عرض مرئي عن مشروع مدرسة عدي بن حاتم الابتدائية، الذي يتربع على مساحة تقدر بنحو 5 آلاف متر مربع، ويحتوي على 18 فصلاً دراسيًّا بطاقة استيعابية 540 طالبًا، إضافة إلى 11 مكتبًا إداريًّا، ومعملين بتجهيزات كاملة، أحدهما للعلوم، والآخر للحاسب الآلي، إضافة إلى صالة رياضية، وملعب كرة قدم بعشب صناعي، وسكن للحارس، ومقصف، ومظلات خارجية.

من جانبه، أشاد وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة، المهندس عبدالرحمن الشايع، بالدور البارز لتعليم الطائف في تنفيذ المشاريع. مضيفًا بأن الإدارة العامة لتعليم الطائف تميزت بالمتابعة الدقيقة والمستمرة للمشاريع، وأسهمت بشكل كبير في علاج مجموعة من المشاريع المتعثرة. مبينًا أن ما تم من إجراء بسحب مشروع هذه المدرسة عندما كان متعثرًا قبل خمسة أشهر، ومن ثم إنجازه والانتهاء منه في وقت قياسي، يؤكد أن الإدارة العامة للتعليم بالطائف فعّالة في إنجاز المشاريع. ‫

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