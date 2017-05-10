إصابات كورونا في الإمارات ترتفع إلى 18498 حالة

عدد حالات الشفاء من الفيروس وصل إلى 4804

أعلنت الإمارات، الأحد، ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا إلى 4804 وتسجيل 781 حالة إصابة جديدة بالفيروس و13 حالة وفاة.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 4804 حالات، بعد تسجيل 509 حالات شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

كما أوضحت أنه وتماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت إجراءها أكثر من 29,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

ووفق الوكالة الرسمية "وام" فقد أسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 781 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 18,198 حالة كما أعلنت الوزارة 13 حالة وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصةً أنهم كانوا يعانون أمراضاً مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 198 حالة.