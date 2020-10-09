النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جمعية "إرواء" وجامعة "اليمامة" توقعان اتفاقية تعاون

لتوسيع دائرة الشراكات المجتمعية في العديد من المجالات

وقّعت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء"، ممثلة برئيس مجلس الإدارة، عبدالرحمن بن سعد الموسى، اليوم، اتفاقية تعاون مع جامعة اليمامة، والتي مثلها د. حسام محمد رمضان رئيس الجامعة.

وتنصّ الاتفاقية على التعاون في مجال التدريب الميداني والمساهمة في تطوير والمشاريع القائمة للجمعية.

وأوضح "الموسى" أن الاتفاقية أتت تحقيقًا لمتطلبات ومستهدفات "إرواء" للتدريب والتوظيف، وتوسيع دائرة الشراكات المجتمعية بين الجمعية والجامعة في العديد من المجالات لتعميق الأثر بين القطاع الثالث والقطاع الخاص والتكامل للمساهمة في الوصول لوطن طموح.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جمعية "إرواء" وجامعة "اليمامة" توقعان اتفاقية تعاون
سبق

وقّعت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء"، ممثلة برئيس مجلس الإدارة، عبدالرحمن بن سعد الموسى، اليوم، اتفاقية تعاون مع جامعة اليمامة، والتي مثلها د. حسام محمد رمضان رئيس الجامعة.

وتنصّ الاتفاقية على التعاون في مجال التدريب الميداني والمساهمة في تطوير والمشاريع القائمة للجمعية.

وأوضح "الموسى" أن الاتفاقية أتت تحقيقًا لمتطلبات ومستهدفات "إرواء" للتدريب والتوظيف، وتوسيع دائرة الشراكات المجتمعية بين الجمعية والجامعة في العديد من المجالات لتعميق الأثر بين القطاع الثالث والقطاع الخاص والتكامل للمساهمة في الوصول لوطن طموح.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
02:28 PM

جمعية "إرواء" وجامعة "اليمامة" توقعان اتفاقية تعاون

لتوسيع دائرة الشراكات المجتمعية في العديد من المجالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
10

وقّعت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء"، ممثلة برئيس مجلس الإدارة، عبدالرحمن بن سعد الموسى، اليوم، اتفاقية تعاون مع جامعة اليمامة، والتي مثلها د. حسام محمد رمضان رئيس الجامعة.

وتنصّ الاتفاقية على التعاون في مجال التدريب الميداني والمساهمة في تطوير والمشاريع القائمة للجمعية.

وأوضح "الموسى" أن الاتفاقية أتت تحقيقًا لمتطلبات ومستهدفات "إرواء" للتدريب والتوظيف، وتوسيع دائرة الشراكات المجتمعية بين الجمعية والجامعة في العديد من المجالات لتعميق الأثر بين القطاع الثالث والقطاع الخاص والتكامل للمساهمة في الوصول لوطن طموح.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,744
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,363
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,649
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,235

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة