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تعطل سفينة حاويات بقناة السويس.. قُطرت للترميم ولا تأثر للملاحة

أفادت وكالة "رويترز"، أن سفينة حاويات تعطلت اليوم الجمعة في قناة السويس.

ووفق "روسيا اليوم"، نقلت الوكالة عن مصادر في قناة السويس، أن سفينة Maersk Emerald تعرضت لأعطال في المحرك قرب الإسماعيلية، خلال مرورها جنوباً، مشيرة إلى أن السفينة المعطلة قُطرت لإجراء أعمال الترميم دون أي تأثير على الملاحة عبر القناة.

وأكدت شركة Leth للتوكيلات الملاحية أن الملاحة في القناة كانت طبيعية بعد قطر السفينة.

وسبق أن أسفرت حادثة جنوح سفينة الحاويات "إيفر غيفن" الضخمة عن تعليق حركة الملاحة عبر قناة السويس لمدة ستة أيام في مارس الماضي، ما جلب خسائر تقدر بـ916 مليون دولار.

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تعطل سفينة حاويات بقناة السويس.. قُطرت للترميم ولا تأثر للملاحة
سبق

أفادت وكالة "رويترز"، أن سفينة حاويات تعطلت اليوم الجمعة في قناة السويس.

ووفق "روسيا اليوم"، نقلت الوكالة عن مصادر في قناة السويس، أن سفينة Maersk Emerald تعرضت لأعطال في المحرك قرب الإسماعيلية، خلال مرورها جنوباً، مشيرة إلى أن السفينة المعطلة قُطرت لإجراء أعمال الترميم دون أي تأثير على الملاحة عبر القناة.

وأكدت شركة Leth للتوكيلات الملاحية أن الملاحة في القناة كانت طبيعية بعد قطر السفينة.

وسبق أن أسفرت حادثة جنوح سفينة الحاويات "إيفر غيفن" الضخمة عن تعليق حركة الملاحة عبر قناة السويس لمدة ستة أيام في مارس الماضي، ما جلب خسائر تقدر بـ916 مليون دولار.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
06:42 PM

تعطل سفينة حاويات بقناة السويس.. قُطرت للترميم ولا تأثر للملاحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وكالة "رويترز"، أن سفينة حاويات تعطلت اليوم الجمعة في قناة السويس.

ووفق "روسيا اليوم"، نقلت الوكالة عن مصادر في قناة السويس، أن سفينة Maersk Emerald تعرضت لأعطال في المحرك قرب الإسماعيلية، خلال مرورها جنوباً، مشيرة إلى أن السفينة المعطلة قُطرت لإجراء أعمال الترميم دون أي تأثير على الملاحة عبر القناة.

وأكدت شركة Leth للتوكيلات الملاحية أن الملاحة في القناة كانت طبيعية بعد قطر السفينة.

وسبق أن أسفرت حادثة جنوح سفينة الحاويات "إيفر غيفن" الضخمة عن تعليق حركة الملاحة عبر قناة السويس لمدة ستة أيام في مارس الماضي، ما جلب خسائر تقدر بـ916 مليون دولار.

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