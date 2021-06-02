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"تصفية": اكتمال إفراغ أرض من مساهمة شرق الخياطية

بقيمة تجاوزت 154 مليون ريال ومساحة أكثر من 1.5 مليون متر مربع

أفادت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم، أنها أفرغت أرضاً من مساهمة شرق الخياطية.

وقالت "تصفية": إن اللجنة أكملت إفراغ أرض من مساهمة شرق الخياطية في محافظة القطيف بقيمة تجاوزت (154) مليون ريال، ومساحة (1،510،000) متر مربع".

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"تصفية": اكتمال إفراغ أرض من مساهمة شرق الخياطية
سبق

أفادت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم، أنها أفرغت أرضاً من مساهمة شرق الخياطية.

وقالت "تصفية": إن اللجنة أكملت إفراغ أرض من مساهمة شرق الخياطية في محافظة القطيف بقيمة تجاوزت (154) مليون ريال، ومساحة (1،510،000) متر مربع".

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
07:49 PM

"تصفية": اكتمال إفراغ أرض من مساهمة شرق الخياطية

بقيمة تجاوزت 154 مليون ريال ومساحة أكثر من 1.5 مليون متر مربع

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ذياب الشمري - الرياض
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أفادت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم، أنها أفرغت أرضاً من مساهمة شرق الخياطية.

وقالت "تصفية": إن اللجنة أكملت إفراغ أرض من مساهمة شرق الخياطية في محافظة القطيف بقيمة تجاوزت (154) مليون ريال، ومساحة (1،510،000) متر مربع".

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