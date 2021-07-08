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رغم الإخفاق في "يورو 2020".. "ديشامب" يستمر مدرباً لفرنسا

بعقد يمتد حتى انتهاء مشوار "الديوك" في كأس العالم 2022"

قال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو جريه، مساء اليوم الخميس، إن ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الوطني، سيستمر في منصبه.

وقال لو جريه عبر صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، إن ديشامب سيبقى في منصبه، رغم الإخفاق في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وأضاف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: "حسمنا القرار في غضون 3 دقائق".

يذكر أن ديديه ديشامب (52 عاماً) تولى مهمة تدريب منتخب بلاده في أغسطس 2012، وقاده للفوز بكأس العالم الأخيرة، التي استضافتها روسيا عام 2018، ويمتد عقد المدرب حتى انتهاء مشوار "الديوك" في بطولة كأس العالم "قطر 2022".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رغم الإخفاق في "يورو 2020".. "ديشامب" يستمر مدرباً لفرنسا
سبق

قال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو جريه، مساء اليوم الخميس، إن ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الوطني، سيستمر في منصبه.

وقال لو جريه عبر صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، إن ديشامب سيبقى في منصبه، رغم الإخفاق في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وأضاف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: "حسمنا القرار في غضون 3 دقائق".

يذكر أن ديديه ديشامب (52 عاماً) تولى مهمة تدريب منتخب بلاده في أغسطس 2012، وقاده للفوز بكأس العالم الأخيرة، التي استضافتها روسيا عام 2018، ويمتد عقد المدرب حتى انتهاء مشوار "الديوك" في بطولة كأس العالم "قطر 2022".

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
08:47 PM

رغم الإخفاق في "يورو 2020".. "ديشامب" يستمر مدرباً لفرنسا

بعقد يمتد حتى انتهاء مشوار "الديوك" في كأس العالم 2022"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو جريه، مساء اليوم الخميس، إن ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الوطني، سيستمر في منصبه.

وقال لو جريه عبر صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، إن ديشامب سيبقى في منصبه، رغم الإخفاق في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وأضاف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: "حسمنا القرار في غضون 3 دقائق".

يذكر أن ديديه ديشامب (52 عاماً) تولى مهمة تدريب منتخب بلاده في أغسطس 2012، وقاده للفوز بكأس العالم الأخيرة، التي استضافتها روسيا عام 2018، ويمتد عقد المدرب حتى انتهاء مشوار "الديوك" في بطولة كأس العالم "قطر 2022".

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