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"الصحة": تسجيل 29 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 40 خلال الـ24 ساعة الماضية

"بايدن" يدعو للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية لمجابهة "أوميكرون"

في أعقاب ظهور سلالة جديدة من "كورونا" في جنوب أفريقيا

في أعقاب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا، طالب الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، الدول التي كان من المتوقع أن تجتمع في منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع، للموافقة على التنازل عن حقوق حماية الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19.

وقال بايدن في بيان: إن "هذه الأنباء بشأن هذه السلالة الجديدة يجب أن توضح أكثر من أي وقت مضى سبب عدم انتهاء هذه الجائحة إلا بعد أن يكون لدينا لقاحات عالمية".

وأضاف أن "هذه الأنباء اليوم تؤكد أهمية المضي قدمًا في التنازل عن حماية الملكية الفكرية بسرعة"؛ حسبما ذكرت "رويترز".

وأرجأت منظمة التجارة العالمية أول اجتماع وزاري لها منذ أربع سنوات بسبب تدهور الوضع الصحي عقب الإعلان عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا أطلق عليها اسم "أوميكرون".

وكان من المقرر أن يلتقي وزراء من أعضاء منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع في اجتماع يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه اختبار لأهمية منظمة التجارة العالمية.

ووافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة على تأجيل المؤتمر الوزاري بعد أن أدى تفشي السلالة الجديدة إلى فرض قيود على السفر من شأنها أن تمنع العديد من الوزراء من الوصول إلى جنيف، دون أن يتم تحديد موعد جديد للاجتماع.

وفي سياق متصل قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة: إنه لم يتم رصد أي إصابات بسلالة كوفيد-19 الجديدة في الولايات المتحدة حتى الآن.

وأوضحت في بيان: "نتوقع التعرف على أوميكرون بسرعة إذا ظهر في الولايات المتحدة".

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"بايدن" يدعو للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية لمجابهة "أوميكرون"
سبق

في أعقاب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا، طالب الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، الدول التي كان من المتوقع أن تجتمع في منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع، للموافقة على التنازل عن حقوق حماية الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19.

وقال بايدن في بيان: إن "هذه الأنباء بشأن هذه السلالة الجديدة يجب أن توضح أكثر من أي وقت مضى سبب عدم انتهاء هذه الجائحة إلا بعد أن يكون لدينا لقاحات عالمية".

وأضاف أن "هذه الأنباء اليوم تؤكد أهمية المضي قدمًا في التنازل عن حماية الملكية الفكرية بسرعة"؛ حسبما ذكرت "رويترز".

وأرجأت منظمة التجارة العالمية أول اجتماع وزاري لها منذ أربع سنوات بسبب تدهور الوضع الصحي عقب الإعلان عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا أطلق عليها اسم "أوميكرون".

وكان من المقرر أن يلتقي وزراء من أعضاء منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع في اجتماع يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه اختبار لأهمية منظمة التجارة العالمية.

ووافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة على تأجيل المؤتمر الوزاري بعد أن أدى تفشي السلالة الجديدة إلى فرض قيود على السفر من شأنها أن تمنع العديد من الوزراء من الوصول إلى جنيف، دون أن يتم تحديد موعد جديد للاجتماع.

وفي سياق متصل قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة: إنه لم يتم رصد أي إصابات بسلالة كوفيد-19 الجديدة في الولايات المتحدة حتى الآن.

وأوضحت في بيان: "نتوقع التعرف على أوميكرون بسرعة إذا ظهر في الولايات المتحدة".

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
10:46 AM

"بايدن" يدعو للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية لمجابهة "أوميكرون"

في أعقاب ظهور سلالة جديدة من "كورونا" في جنوب أفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في أعقاب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا، طالب الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، الدول التي كان من المتوقع أن تجتمع في منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع، للموافقة على التنازل عن حقوق حماية الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19.

وقال بايدن في بيان: إن "هذه الأنباء بشأن هذه السلالة الجديدة يجب أن توضح أكثر من أي وقت مضى سبب عدم انتهاء هذه الجائحة إلا بعد أن يكون لدينا لقاحات عالمية".

وأضاف أن "هذه الأنباء اليوم تؤكد أهمية المضي قدمًا في التنازل عن حماية الملكية الفكرية بسرعة"؛ حسبما ذكرت "رويترز".

وأرجأت منظمة التجارة العالمية أول اجتماع وزاري لها منذ أربع سنوات بسبب تدهور الوضع الصحي عقب الإعلان عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا أطلق عليها اسم "أوميكرون".

وكان من المقرر أن يلتقي وزراء من أعضاء منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع في اجتماع يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه اختبار لأهمية منظمة التجارة العالمية.

ووافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة على تأجيل المؤتمر الوزاري بعد أن أدى تفشي السلالة الجديدة إلى فرض قيود على السفر من شأنها أن تمنع العديد من الوزراء من الوصول إلى جنيف، دون أن يتم تحديد موعد جديد للاجتماع.

وفي سياق متصل قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة: إنه لم يتم رصد أي إصابات بسلالة كوفيد-19 الجديدة في الولايات المتحدة حتى الآن.

وأوضحت في بيان: "نتوقع التعرف على أوميكرون بسرعة إذا ظهر في الولايات المتحدة".

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