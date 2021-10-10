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"الجبير" يبحث مع سفيري فرنسا ومصر الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استعراض العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية فرنسا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط كريم أملال حيث جرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يبحث مع سفيري فرنسا ومصر الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية فرنسا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط كريم أملال حيث جرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
04:13 PM
اخر تعديل
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
05:36 PM

"الجبير" يبحث مع سفيري فرنسا ومصر الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استعراض العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية فرنسا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط كريم أملال حيث جرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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