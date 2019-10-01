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"الرعاية الاجتماعية" بمكة تحتفي باليوم العالمي للمسنين 2019

بعدد من الفعاليات تحت شعار "مرحلة إلى المساواة"

نظمت دار الرعاية الاجتماعية في مكة المكرمة حزمة من الفعاليات، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين 2019، تحت شعار "مرحلة إلى المساواة بين الفئات العمرية".

وانطلقت الفعاليات صباح الثلاثاء بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والتطوعية، تزامناً مع العالم أجمع بتدشين الفعاليات بقاعة دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة.

ومن جانبه، قال مدير دار الرعاية بمكة المكرمة، جزاء بن محمد العتيبي، إن السعودية تولي اهتماماً كبيراً بكبار السن الذين قدموا الكثير لهذه البلاد.

وتنطلق مساء مسيرة تعريفية بالمناسبة تجول أهم الأماكن الحيوية بمكة حتى الوصول إلى الدار، والسلام على آبائنا المسنين.

ومن ضمن مناسبة اليوم العالمي للمسنين ينطلق غداً التعريف باليوم العالمي للمسنين 2019 في المدارس والمشاركة مع وزارة الصحة في المستشفيات لتفعيل الفعالية.

كما تنطلق الخميس المقبل الفعالية باستقبال مجموعة من طلاب المدارس والجامعة والفرق التطوعية لتهنئة المسنين داخل الدار وتوزيع الورود والهدايا التذكارية لهم.

وينظم الجمعة ماراثون خاص باليوم العالمي للمسنين بمدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، من الساعة الخامسة مساء إلى السابعة مساء، بالتعاون مع فريق "حياتنا رسالة" التطوعي.

وتستمر الفاعلية إلى السبت المقبل بحفل بمقر الدار للمسنين، بحضور أكثر من سبعة فرق تطوعية، تقدم فيه مجموعة من الأكلات الشعبية، وبعض الألعاب الشعبية الخاصة بكبار السن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الرعاية الاجتماعية" بمكة تحتفي باليوم العالمي للمسنين 2019
سبق

نظمت دار الرعاية الاجتماعية في مكة المكرمة حزمة من الفعاليات، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين 2019، تحت شعار "مرحلة إلى المساواة بين الفئات العمرية".

وانطلقت الفعاليات صباح الثلاثاء بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والتطوعية، تزامناً مع العالم أجمع بتدشين الفعاليات بقاعة دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة.

ومن جانبه، قال مدير دار الرعاية بمكة المكرمة، جزاء بن محمد العتيبي، إن السعودية تولي اهتماماً كبيراً بكبار السن الذين قدموا الكثير لهذه البلاد.

وتنطلق مساء مسيرة تعريفية بالمناسبة تجول أهم الأماكن الحيوية بمكة حتى الوصول إلى الدار، والسلام على آبائنا المسنين.

ومن ضمن مناسبة اليوم العالمي للمسنين ينطلق غداً التعريف باليوم العالمي للمسنين 2019 في المدارس والمشاركة مع وزارة الصحة في المستشفيات لتفعيل الفعالية.

كما تنطلق الخميس المقبل الفعالية باستقبال مجموعة من طلاب المدارس والجامعة والفرق التطوعية لتهنئة المسنين داخل الدار وتوزيع الورود والهدايا التذكارية لهم.

وينظم الجمعة ماراثون خاص باليوم العالمي للمسنين بمدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، من الساعة الخامسة مساء إلى السابعة مساء، بالتعاون مع فريق "حياتنا رسالة" التطوعي.

وتستمر الفاعلية إلى السبت المقبل بحفل بمقر الدار للمسنين، بحضور أكثر من سبعة فرق تطوعية، تقدم فيه مجموعة من الأكلات الشعبية، وبعض الألعاب الشعبية الخاصة بكبار السن.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
07:46 PM

"الرعاية الاجتماعية" بمكة تحتفي باليوم العالمي للمسنين 2019

بعدد من الفعاليات تحت شعار "مرحلة إلى المساواة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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نظمت دار الرعاية الاجتماعية في مكة المكرمة حزمة من الفعاليات، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين 2019، تحت شعار "مرحلة إلى المساواة بين الفئات العمرية".

وانطلقت الفعاليات صباح الثلاثاء بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والتطوعية، تزامناً مع العالم أجمع بتدشين الفعاليات بقاعة دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة.

ومن جانبه، قال مدير دار الرعاية بمكة المكرمة، جزاء بن محمد العتيبي، إن السعودية تولي اهتماماً كبيراً بكبار السن الذين قدموا الكثير لهذه البلاد.

وتنطلق مساء مسيرة تعريفية بالمناسبة تجول أهم الأماكن الحيوية بمكة حتى الوصول إلى الدار، والسلام على آبائنا المسنين.

ومن ضمن مناسبة اليوم العالمي للمسنين ينطلق غداً التعريف باليوم العالمي للمسنين 2019 في المدارس والمشاركة مع وزارة الصحة في المستشفيات لتفعيل الفعالية.

كما تنطلق الخميس المقبل الفعالية باستقبال مجموعة من طلاب المدارس والجامعة والفرق التطوعية لتهنئة المسنين داخل الدار وتوزيع الورود والهدايا التذكارية لهم.

وينظم الجمعة ماراثون خاص باليوم العالمي للمسنين بمدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، من الساعة الخامسة مساء إلى السابعة مساء، بالتعاون مع فريق "حياتنا رسالة" التطوعي.

وتستمر الفاعلية إلى السبت المقبل بحفل بمقر الدار للمسنين، بحضور أكثر من سبعة فرق تطوعية، تقدم فيه مجموعة من الأكلات الشعبية، وبعض الألعاب الشعبية الخاصة بكبار السن.

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