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السديس: إمارة منطقة المدينة المنورة سباقة في اتخاذ كل ما من شأنه منع انتشار كورونا

قامت بالتنسيق المسبق مع جميع الجهات المسؤولة

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن إمارة منطقة المدينة المنورة سباقة في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار جائحة كورونا ( كوفيد ١٩)، بمتابعة وتوجيه من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل - حفظهما الله - .

وأوضح أن إمارة منطقة المدينة حرصت منذ البداية على اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي الوباء لدى المواطنين وزوار المسجد النبوي، مُشيرًا إلى أن إمارة منطقة المدينة قامت بالتنسيق المسبق مع جميع الجهات المسؤولة للنظر في إدارة الأزمة والحفاظ على المواطنين والزوار.

ودعا الله أن يجزي القائمين على إمارة منطقة المدينة المنورة نظير ما يقومون به من جهود مبذولة تعكس اهتمام وحرص ولاة الأمر - حفظهم الله - على سلامة المواطنين وقاصدي المسجد النبوي.

فيروس كورونا الجديد

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السديس: إمارة منطقة المدينة المنورة سباقة في اتخاذ كل ما من شأنه منع انتشار كورونا
سبق

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن إمارة منطقة المدينة المنورة سباقة في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار جائحة كورونا ( كوفيد ١٩)، بمتابعة وتوجيه من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل - حفظهما الله - .

وأوضح أن إمارة منطقة المدينة حرصت منذ البداية على اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي الوباء لدى المواطنين وزوار المسجد النبوي، مُشيرًا إلى أن إمارة منطقة المدينة قامت بالتنسيق المسبق مع جميع الجهات المسؤولة للنظر في إدارة الأزمة والحفاظ على المواطنين والزوار.

ودعا الله أن يجزي القائمين على إمارة منطقة المدينة المنورة نظير ما يقومون به من جهود مبذولة تعكس اهتمام وحرص ولاة الأمر - حفظهم الله - على سلامة المواطنين وقاصدي المسجد النبوي.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
08:49 PM

السديس: إمارة منطقة المدينة المنورة سباقة في اتخاذ كل ما من شأنه منع انتشار كورونا

قامت بالتنسيق المسبق مع جميع الجهات المسؤولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن إمارة منطقة المدينة المنورة سباقة في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار جائحة كورونا ( كوفيد ١٩)، بمتابعة وتوجيه من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل - حفظهما الله - .

وأوضح أن إمارة منطقة المدينة حرصت منذ البداية على اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي الوباء لدى المواطنين وزوار المسجد النبوي، مُشيرًا إلى أن إمارة منطقة المدينة قامت بالتنسيق المسبق مع جميع الجهات المسؤولة للنظر في إدارة الأزمة والحفاظ على المواطنين والزوار.

ودعا الله أن يجزي القائمين على إمارة منطقة المدينة المنورة نظير ما يقومون به من جهود مبذولة تعكس اهتمام وحرص ولاة الأمر - حفظهم الله - على سلامة المواطنين وقاصدي المسجد النبوي.

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