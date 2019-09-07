النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التوتر يتصاعد .. باكستان ترفض عبور طائرة الرئيس الهندي في أجوائها

على وقع الخلافات حول كشمير وتخفيض نيودلهي الحكم الذاتي للمنطقة

على وقع تصاعد حدة التوتر المرتبط بمنطقة كشمير بين الجارين المسلحين نووياً الهند وباكستان، أعلنت إسلام أباد، اليوم السبت، أنها رفضت السماح لطائرة الرئيس الهندي رام نات كوفيند؛ بعبور مجالها الجوي، على خلاف العادة، نظراً لـ"سلوك" نيودلهي أخيراً.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي؛ في بيان، إن "القرار اُتخذ نظراً لسلوك الهند".

ووفقاً لـ "الحرة" ازدادت التوترات بين باكستان والهند منذ الخامس من أغسطس، عندما خفّضت نيودلهي الحكم الذاتي لكشمير.

وقالت الهند، إن لديها معلومات تفيد بأن باكستان تحاول تهريب "إرهابيين" إلى داخل البلاد.

وحذّر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؛ المجتمع الدولي من أن الهند قد تشن هجوماً على كشمير لتحويل الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان في الشطر الذي تسيطر عليه من المنطقة المتنازع عليها والواقعة بجبال الهيمالايا.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
التوتر يتصاعد .. باكستان ترفض عبور طائرة الرئيس الهندي في أجوائها
سبق

على وقع تصاعد حدة التوتر المرتبط بمنطقة كشمير بين الجارين المسلحين نووياً الهند وباكستان، أعلنت إسلام أباد، اليوم السبت، أنها رفضت السماح لطائرة الرئيس الهندي رام نات كوفيند؛ بعبور مجالها الجوي، على خلاف العادة، نظراً لـ"سلوك" نيودلهي أخيراً.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي؛ في بيان، إن "القرار اُتخذ نظراً لسلوك الهند".

ووفقاً لـ "الحرة" ازدادت التوترات بين باكستان والهند منذ الخامس من أغسطس، عندما خفّضت نيودلهي الحكم الذاتي لكشمير.

وقالت الهند، إن لديها معلومات تفيد بأن باكستان تحاول تهريب "إرهابيين" إلى داخل البلاد.

وحذّر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؛ المجتمع الدولي من أن الهند قد تشن هجوماً على كشمير لتحويل الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان في الشطر الذي تسيطر عليه من المنطقة المتنازع عليها والواقعة بجبال الهيمالايا.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
02:02 PM

التوتر يتصاعد .. باكستان ترفض عبور طائرة الرئيس الهندي في أجوائها

على وقع الخلافات حول كشمير وتخفيض نيودلهي الحكم الذاتي للمنطقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,218

على وقع تصاعد حدة التوتر المرتبط بمنطقة كشمير بين الجارين المسلحين نووياً الهند وباكستان، أعلنت إسلام أباد، اليوم السبت، أنها رفضت السماح لطائرة الرئيس الهندي رام نات كوفيند؛ بعبور مجالها الجوي، على خلاف العادة، نظراً لـ"سلوك" نيودلهي أخيراً.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي؛ في بيان، إن "القرار اُتخذ نظراً لسلوك الهند".

ووفقاً لـ "الحرة" ازدادت التوترات بين باكستان والهند منذ الخامس من أغسطس، عندما خفّضت نيودلهي الحكم الذاتي لكشمير.

وقالت الهند، إن لديها معلومات تفيد بأن باكستان تحاول تهريب "إرهابيين" إلى داخل البلاد.

وحذّر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؛ المجتمع الدولي من أن الهند قد تشن هجوماً على كشمير لتحويل الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان في الشطر الذي تسيطر عليه من المنطقة المتنازع عليها والواقعة بجبال الهيمالايا.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,002
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,528
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,440
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,857

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة