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الجمعان: حالة عدم الاستقرار الجوي تتجدد اليوم وحتى صباح الأربعاء وتشمل مناطق عدة

قال إن الفترة الحالية من المراحل الانتقالية بين الفصول ومن سماتها التغير في التنبؤات الجوية

قال محلل الطقس تركي الجمعان إنه - بمشيئة الله تعالى - من المتوقع أن تتجدد حالة عدم الاستقرار الجوي على المنطقة مؤثرة بأمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على مناطق من وسط وشرق المملكة، حيث تبدأ من اليوم حتى صباح يوم الأربعاء.

وأوضح "الجمعان" أنه من المتوقع أن تؤثر على منطقة القصيم وتشمل بريدة والمجمعة وما حولها، ومتوقع أيضًا أن تشمل منطقة شمال الرياض، بحيث تشمل رماح وما حولها، وكذلك المنطقة الشرقية وتشمل الرفيعة وأجزاء من حفر الباطن وتشمل الجبيل والدمام وما حولها والخفجي.

وأضاف الجمعان أن السبب يعود إلى تجدد محور المنخفض الجوي المؤشر على شمال البحر الأبيض المتوسط والذي يعمل على تدفق موجات قصيرة تعمل على خلخلة في قيم الضغط مسببة نشوء للسحب وحالة مطرية.

واختتم بأن الحالة المتوقعة تعد سريعة التأثير، وخروج ودخول مناطق أخرى، أمر وارد جدًا، وخصوصًا أن الفترة الحالية تعد من المراحل الانتقالية بين الفصول ومن سماتها التغير في التنبؤات الجوية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجمعان: حالة عدم الاستقرار الجوي تتجدد اليوم وحتى صباح الأربعاء وتشمل مناطق عدة
سبق

قال محلل الطقس تركي الجمعان إنه - بمشيئة الله تعالى - من المتوقع أن تتجدد حالة عدم الاستقرار الجوي على المنطقة مؤثرة بأمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على مناطق من وسط وشرق المملكة، حيث تبدأ من اليوم حتى صباح يوم الأربعاء.

وأوضح "الجمعان" أنه من المتوقع أن تؤثر على منطقة القصيم وتشمل بريدة والمجمعة وما حولها، ومتوقع أيضًا أن تشمل منطقة شمال الرياض، بحيث تشمل رماح وما حولها، وكذلك المنطقة الشرقية وتشمل الرفيعة وأجزاء من حفر الباطن وتشمل الجبيل والدمام وما حولها والخفجي.

وأضاف الجمعان أن السبب يعود إلى تجدد محور المنخفض الجوي المؤشر على شمال البحر الأبيض المتوسط والذي يعمل على تدفق موجات قصيرة تعمل على خلخلة في قيم الضغط مسببة نشوء للسحب وحالة مطرية.

واختتم بأن الحالة المتوقعة تعد سريعة التأثير، وخروج ودخول مناطق أخرى، أمر وارد جدًا، وخصوصًا أن الفترة الحالية تعد من المراحل الانتقالية بين الفصول ومن سماتها التغير في التنبؤات الجوية.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
03:38 AM

الجمعان: حالة عدم الاستقرار الجوي تتجدد اليوم وحتى صباح الأربعاء وتشمل مناطق عدة

قال إن الفترة الحالية من المراحل الانتقالية بين الفصول ومن سماتها التغير في التنبؤات الجوية

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سعود الدعجاني - جدة
12
63,147

قال محلل الطقس تركي الجمعان إنه - بمشيئة الله تعالى - من المتوقع أن تتجدد حالة عدم الاستقرار الجوي على المنطقة مؤثرة بأمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على مناطق من وسط وشرق المملكة، حيث تبدأ من اليوم حتى صباح يوم الأربعاء.

وأوضح "الجمعان" أنه من المتوقع أن تؤثر على منطقة القصيم وتشمل بريدة والمجمعة وما حولها، ومتوقع أيضًا أن تشمل منطقة شمال الرياض، بحيث تشمل رماح وما حولها، وكذلك المنطقة الشرقية وتشمل الرفيعة وأجزاء من حفر الباطن وتشمل الجبيل والدمام وما حولها والخفجي.

وأضاف الجمعان أن السبب يعود إلى تجدد محور المنخفض الجوي المؤشر على شمال البحر الأبيض المتوسط والذي يعمل على تدفق موجات قصيرة تعمل على خلخلة في قيم الضغط مسببة نشوء للسحب وحالة مطرية.

واختتم بأن الحالة المتوقعة تعد سريعة التأثير، وخروج ودخول مناطق أخرى، أمر وارد جدًا، وخصوصًا أن الفترة الحالية تعد من المراحل الانتقالية بين الفصول ومن سماتها التغير في التنبؤات الجوية.

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