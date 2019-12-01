النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تقنية بنات الأفلاج" تحتفي بذكرى البيعة الخامسة.. مشاعر اعتزاز وانتماء

أناشيد وطنية ولوحة بيضاء دَوّنت عليها الموظفات والمتدربات عبارات الفخر

احتفت كلية التقنية للبنات بالأفلاج اليوم، بذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم.
وكانت منسقة العلاقات العامة والإعلام فاطمة حكمي، قد استقبلت صباح اليوم الأحد موظفات ومتدربات الكلية بأناشيد وطنية؛ احتفاءً بالمناسبة الغالية، ووضعت ركنًّا خاصًّا يحوي لوحة بيضاء دَوّنت عليها الموظفات والمتدربات عبارات الفخر والاعتزاز بقائد مسيرة الوطن الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، كما تَزين الركن بصور للقيادة وعبارات وطنية احتفاءً بالمناسبة الغالية.

كلية التقنية للبنات ذكرى البيعة الخامسة الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تقنية بنات الأفلاج" تحتفي بذكرى البيعة الخامسة.. مشاعر اعتزاز وانتماء
سبق

احتفت كلية التقنية للبنات بالأفلاج اليوم، بذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم.
وكانت منسقة العلاقات العامة والإعلام فاطمة حكمي، قد استقبلت صباح اليوم الأحد موظفات ومتدربات الكلية بأناشيد وطنية؛ احتفاءً بالمناسبة الغالية، ووضعت ركنًّا خاصًّا يحوي لوحة بيضاء دَوّنت عليها الموظفات والمتدربات عبارات الفخر والاعتزاز بقائد مسيرة الوطن الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، كما تَزين الركن بصور للقيادة وعبارات وطنية احتفاءً بالمناسبة الغالية.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
12:21 PM

"تقنية بنات الأفلاج" تحتفي بذكرى البيعة الخامسة.. مشاعر اعتزاز وانتماء

أناشيد وطنية ولوحة بيضاء دَوّنت عليها الموظفات والمتدربات عبارات الفخر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
162

احتفت كلية التقنية للبنات بالأفلاج اليوم، بذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم.
وكانت منسقة العلاقات العامة والإعلام فاطمة حكمي، قد استقبلت صباح اليوم الأحد موظفات ومتدربات الكلية بأناشيد وطنية؛ احتفاءً بالمناسبة الغالية، ووضعت ركنًّا خاصًّا يحوي لوحة بيضاء دَوّنت عليها الموظفات والمتدربات عبارات الفخر والاعتزاز بقائد مسيرة الوطن الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، كما تَزين الركن بصور للقيادة وعبارات وطنية احتفاءً بالمناسبة الغالية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,346
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,782
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,149
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,492

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة