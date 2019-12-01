"تقنية بنات الأفلاج" تحتفي بذكرى البيعة الخامسة.. مشاعر اعتزاز وانتماء

أناشيد وطنية ولوحة بيضاء دَوّنت عليها الموظفات والمتدربات عبارات الفخر

احتفت كلية التقنية للبنات بالأفلاج اليوم، بذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم.

وكانت منسقة العلاقات العامة والإعلام فاطمة حكمي، قد استقبلت صباح اليوم الأحد موظفات ومتدربات الكلية بأناشيد وطنية؛ احتفاءً بالمناسبة الغالية، ووضعت ركنًّا خاصًّا يحوي لوحة بيضاء دَوّنت عليها الموظفات والمتدربات عبارات الفخر والاعتزاز بقائد مسيرة الوطن الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، كما تَزين الركن بصور للقيادة وعبارات وطنية احتفاءً بالمناسبة الغالية.