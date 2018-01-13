القيادة العامة للجيش الليبي تُعلن وقف إطلاق النار

بغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية

أعلن الجيش الليبي وقف إطلاق النار بغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية.

وأوضح المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، أن وقف إطلاق النار بغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، بدأ من الساعة 12 من اليوم 12 يناير 2020؛ على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت.

وأكد المسماري أن أي خرق للهدنة سيواجه بردٍّ قاسٍ.