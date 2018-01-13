النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القيادة العامة للجيش الليبي تُعلن وقف إطلاق النار

بغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية

أعلن الجيش الليبي وقف إطلاق النار بغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية.

وأوضح المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، أن وقف إطلاق النار بغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، بدأ من الساعة 12 من اليوم 12 يناير 2020؛ على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت.

وأكد المسماري أن أي خرق للهدنة سيواجه بردٍّ قاسٍ.

الجيش الليبي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
القيادة العامة للجيش الليبي تُعلن وقف إطلاق النار
سبق

أعلن الجيش الليبي وقف إطلاق النار بغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية.

وأوضح المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، أن وقف إطلاق النار بغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، بدأ من الساعة 12 من اليوم 12 يناير 2020؛ على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت.

وأكد المسماري أن أي خرق للهدنة سيواجه بردٍّ قاسٍ.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
08:26 AM

القيادة العامة للجيش الليبي تُعلن وقف إطلاق النار

بغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
6,148

أعلن الجيش الليبي وقف إطلاق النار بغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية.

وأوضح المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، أن وقف إطلاق النار بغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، بدأ من الساعة 12 من اليوم 12 يناير 2020؛ على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت.

وأكد المسماري أن أي خرق للهدنة سيواجه بردٍّ قاسٍ.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,702
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,909
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,323
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,910

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة