النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 88 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 76 خلال الـ24 ساعة الماضية

مشايخ وأعيان ظهران الجنوب يزورون المجلس البلدي

في خطوة غير مسبوقة قدموا خلالها درعاً تذكارياً

زار مشايخ وعدد من أعيان محافظة ظهران الجنوب الحدودية، اليوم الأربعاء، مقر المجلس البلدي للمحافظة، وذلك في خطوة غير مسبوقة.

وشهدت الزيارة الاجتماع مع رئيس المجلس عوض آل فرحان الوادعي، ورئيس البلدية الدكتور حزام بن قبلان، وأعضاء المجلس، وتقديم درع تذكاري بمناسبة انتهاء فترة أعمال المجلس في دورته الثالثة.

وأجمع مشايخ قبائل وادعة: الشيخ جبران بن معيض آل كعبان، والشيخ عبد الله بن سعد آل عريعر، والشيخ مشعوف بن حامد آل المحضي؛ على الدور الكبير والفاعل للمجلس البلدي في تسارع عجلة التنمية في أهم محافظات منطقة عسير.

وقالوا إن زيارتهم للمجلس وتقديم الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء المجلس على ما قدموه من جهود كبيرة لخدمة المحافظة؛ هو أقل ما يقدم لهم.

بدوره أثنى أحد أعيان ظهران الجنوب محسن بن سالم آل دوسري، على تميز المجلس.

وقال: إن اختياره من ضمن المجالس المتميزة على مستوى المملكة لم يأت من فراغ، وإنما وفق عمل وخطط مدروسة.

وأضاف أنهم يتطلعون إلى استمرار أعضاء المجلس في العمل التطوعي، فيما يحقق تطلعات الأهالي.

من جهته أكد المشرف على فريق ظهران الجنوب التطوعي عوض بن خزيم الوادعي، أن الإنجازات والمشروعات التي شهدتها المحافظة تحسب للمجلس البلدي وبلدية المحافظة.

فيما رحب رئيس المجلس البلدي السابق عوض آل فرحان الوادعي، بالمشايخ وأعيان المحافظة. وقال إن هذه المبادرة ليست غريبة عليهم وهم من قاموا بدعم وتعزيز وتشجيع المجلس في جميع الدورات السابقة.

وأطلع "الوادعي" الحضور على منجزات المجلس خلال دورته الثالثة، وأثنى على الدور الكبير لرئيس بلدية محافظة ظهران الجنوب الدكتور حزام بن قبلان، وجميع منسوبي البلدية في تحقيق أهداف المجلس من خلال تعاونهم والعمل مع المجلس بروح الفريق الواحد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مشايخ وأعيان ظهران الجنوب يزورون المجلس البلدي
سبق

زار مشايخ وعدد من أعيان محافظة ظهران الجنوب الحدودية، اليوم الأربعاء، مقر المجلس البلدي للمحافظة، وذلك في خطوة غير مسبوقة.

وشهدت الزيارة الاجتماع مع رئيس المجلس عوض آل فرحان الوادعي، ورئيس البلدية الدكتور حزام بن قبلان، وأعضاء المجلس، وتقديم درع تذكاري بمناسبة انتهاء فترة أعمال المجلس في دورته الثالثة.

وأجمع مشايخ قبائل وادعة: الشيخ جبران بن معيض آل كعبان، والشيخ عبد الله بن سعد آل عريعر، والشيخ مشعوف بن حامد آل المحضي؛ على الدور الكبير والفاعل للمجلس البلدي في تسارع عجلة التنمية في أهم محافظات منطقة عسير.

وقالوا إن زيارتهم للمجلس وتقديم الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء المجلس على ما قدموه من جهود كبيرة لخدمة المحافظة؛ هو أقل ما يقدم لهم.

بدوره أثنى أحد أعيان ظهران الجنوب محسن بن سالم آل دوسري، على تميز المجلس.

وقال: إن اختياره من ضمن المجالس المتميزة على مستوى المملكة لم يأت من فراغ، وإنما وفق عمل وخطط مدروسة.

وأضاف أنهم يتطلعون إلى استمرار أعضاء المجلس في العمل التطوعي، فيما يحقق تطلعات الأهالي.

من جهته أكد المشرف على فريق ظهران الجنوب التطوعي عوض بن خزيم الوادعي، أن الإنجازات والمشروعات التي شهدتها المحافظة تحسب للمجلس البلدي وبلدية المحافظة.

فيما رحب رئيس المجلس البلدي السابق عوض آل فرحان الوادعي، بالمشايخ وأعيان المحافظة. وقال إن هذه المبادرة ليست غريبة عليهم وهم من قاموا بدعم وتعزيز وتشجيع المجلس في جميع الدورات السابقة.

وأطلع "الوادعي" الحضور على منجزات المجلس خلال دورته الثالثة، وأثنى على الدور الكبير لرئيس بلدية محافظة ظهران الجنوب الدكتور حزام بن قبلان، وجميع منسوبي البلدية في تحقيق أهداف المجلس من خلال تعاونهم والعمل مع المجلس بروح الفريق الواحد.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
05:42 PM

مشايخ وأعيان ظهران الجنوب يزورون المجلس البلدي

في خطوة غير مسبوقة قدموا خلالها درعاً تذكارياً

A A A
بندر آل عوض - ظهران الجنوب
0
16

زار مشايخ وعدد من أعيان محافظة ظهران الجنوب الحدودية، اليوم الأربعاء، مقر المجلس البلدي للمحافظة، وذلك في خطوة غير مسبوقة.

وشهدت الزيارة الاجتماع مع رئيس المجلس عوض آل فرحان الوادعي، ورئيس البلدية الدكتور حزام بن قبلان، وأعضاء المجلس، وتقديم درع تذكاري بمناسبة انتهاء فترة أعمال المجلس في دورته الثالثة.

وأجمع مشايخ قبائل وادعة: الشيخ جبران بن معيض آل كعبان، والشيخ عبد الله بن سعد آل عريعر، والشيخ مشعوف بن حامد آل المحضي؛ على الدور الكبير والفاعل للمجلس البلدي في تسارع عجلة التنمية في أهم محافظات منطقة عسير.

وقالوا إن زيارتهم للمجلس وتقديم الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء المجلس على ما قدموه من جهود كبيرة لخدمة المحافظة؛ هو أقل ما يقدم لهم.

بدوره أثنى أحد أعيان ظهران الجنوب محسن بن سالم آل دوسري، على تميز المجلس.

وقال: إن اختياره من ضمن المجالس المتميزة على مستوى المملكة لم يأت من فراغ، وإنما وفق عمل وخطط مدروسة.

وأضاف أنهم يتطلعون إلى استمرار أعضاء المجلس في العمل التطوعي، فيما يحقق تطلعات الأهالي.

من جهته أكد المشرف على فريق ظهران الجنوب التطوعي عوض بن خزيم الوادعي، أن الإنجازات والمشروعات التي شهدتها المحافظة تحسب للمجلس البلدي وبلدية المحافظة.

فيما رحب رئيس المجلس البلدي السابق عوض آل فرحان الوادعي، بالمشايخ وأعيان المحافظة. وقال إن هذه المبادرة ليست غريبة عليهم وهم من قاموا بدعم وتعزيز وتشجيع المجلس في جميع الدورات السابقة.

وأطلع "الوادعي" الحضور على منجزات المجلس خلال دورته الثالثة، وأثنى على الدور الكبير لرئيس بلدية محافظة ظهران الجنوب الدكتور حزام بن قبلان، وجميع منسوبي البلدية في تحقيق أهداف المجلس من خلال تعاونهم والعمل مع المجلس بروح الفريق الواحد.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,552
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,749
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,472
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,412

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة