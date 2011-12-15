مشايخ وأعيان ظهران الجنوب يزورون المجلس البلدي

في خطوة غير مسبوقة قدموا خلالها درعاً تذكارياً

زار مشايخ وعدد من أعيان محافظة ظهران الجنوب الحدودية، اليوم الأربعاء، مقر المجلس البلدي للمحافظة، وذلك في خطوة غير مسبوقة.

وشهدت الزيارة الاجتماع مع رئيس المجلس عوض آل فرحان الوادعي، ورئيس البلدية الدكتور حزام بن قبلان، وأعضاء المجلس، وتقديم درع تذكاري بمناسبة انتهاء فترة أعمال المجلس في دورته الثالثة.

وأجمع مشايخ قبائل وادعة: الشيخ جبران بن معيض آل كعبان، والشيخ عبد الله بن سعد آل عريعر، والشيخ مشعوف بن حامد آل المحضي؛ على الدور الكبير والفاعل للمجلس البلدي في تسارع عجلة التنمية في أهم محافظات منطقة عسير.

وقالوا إن زيارتهم للمجلس وتقديم الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء المجلس على ما قدموه من جهود كبيرة لخدمة المحافظة؛ هو أقل ما يقدم لهم.

بدوره أثنى أحد أعيان ظهران الجنوب محسن بن سالم آل دوسري، على تميز المجلس.

وقال: إن اختياره من ضمن المجالس المتميزة على مستوى المملكة لم يأت من فراغ، وإنما وفق عمل وخطط مدروسة.

وأضاف أنهم يتطلعون إلى استمرار أعضاء المجلس في العمل التطوعي، فيما يحقق تطلعات الأهالي.

من جهته أكد المشرف على فريق ظهران الجنوب التطوعي عوض بن خزيم الوادعي، أن الإنجازات والمشروعات التي شهدتها المحافظة تحسب للمجلس البلدي وبلدية المحافظة.

فيما رحب رئيس المجلس البلدي السابق عوض آل فرحان الوادعي، بالمشايخ وأعيان المحافظة. وقال إن هذه المبادرة ليست غريبة عليهم وهم من قاموا بدعم وتعزيز وتشجيع المجلس في جميع الدورات السابقة.

وأطلع "الوادعي" الحضور على منجزات المجلس خلال دورته الثالثة، وأثنى على الدور الكبير لرئيس بلدية محافظة ظهران الجنوب الدكتور حزام بن قبلان، وجميع منسوبي البلدية في تحقيق أهداف المجلس من خلال تعاونهم والعمل مع المجلس بروح الفريق الواحد.