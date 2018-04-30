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باكستان تخضع سفيرها لدى السعودية للتحقيق في قضايا فساد

تكليف لجنة تفتيش تابعة لرئيس الوزراء بتقديم تقرير خلال 15 يوماً

فتحت باكستان تحقيقاً مع سفيرها لدى السعودية، و6 مسؤولين آخرين في السفارة، وذلك على خلفية قضايا فساد وابتزاز العمالة الباكستانيين؛ لإنهاء معاملاتهم مقابل الأموال.

وأصدر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؛ أمس الخميس، أمراً باستدعاء السفير والمسؤولين الباكستانيين الستة؛ لإجراء تحقيق رفيع المستوى في إسلام أباد.

وأكّد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، اتخاذ الإجراءات بشان الشكاوى ضد المسؤولين الباكستانيين، وتكليف لجنة تفتيش تابعة لرئيس الوزراء، بالتحقيق في الأمر، وتقديم تقرير في غضون 15 يوماً.

وستحقّق اللجنة في مزاعم عدم الكفاءة في تقديم الخدمات للباكستانيين في الخارج، واتهامات بالابتزاز والتأخير غير المبرر في تقديم الخدمات.

وقال المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشؤون الباكستانيين المغتربين، زلفي بخاري؛ إن وزير الخارجية الباكستاني سيشرف كذلك على التحقيقات مع المسؤولين الباكستانيين بعد ورود تقارير عن "إساءة معاملة" الباكستانيين في السفارة، ومحاولات ابتزازهم لإنهاء إجراءاتهم القانونية وتقديم الخدمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باكستان تخضع سفيرها لدى السعودية للتحقيق في قضايا فساد
سبق

فتحت باكستان تحقيقاً مع سفيرها لدى السعودية، و6 مسؤولين آخرين في السفارة، وذلك على خلفية قضايا فساد وابتزاز العمالة الباكستانيين؛ لإنهاء معاملاتهم مقابل الأموال.

وأصدر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؛ أمس الخميس، أمراً باستدعاء السفير والمسؤولين الباكستانيين الستة؛ لإجراء تحقيق رفيع المستوى في إسلام أباد.

وأكّد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، اتخاذ الإجراءات بشان الشكاوى ضد المسؤولين الباكستانيين، وتكليف لجنة تفتيش تابعة لرئيس الوزراء، بالتحقيق في الأمر، وتقديم تقرير في غضون 15 يوماً.

وستحقّق اللجنة في مزاعم عدم الكفاءة في تقديم الخدمات للباكستانيين في الخارج، واتهامات بالابتزاز والتأخير غير المبرر في تقديم الخدمات.

وقال المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشؤون الباكستانيين المغتربين، زلفي بخاري؛ إن وزير الخارجية الباكستاني سيشرف كذلك على التحقيقات مع المسؤولين الباكستانيين بعد ورود تقارير عن "إساءة معاملة" الباكستانيين في السفارة، ومحاولات ابتزازهم لإنهاء إجراءاتهم القانونية وتقديم الخدمات.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
01:58 PM

باكستان تخضع سفيرها لدى السعودية للتحقيق في قضايا فساد

تكليف لجنة تفتيش تابعة لرئيس الوزراء بتقديم تقرير خلال 15 يوماً

A A A
خالد علي - الرياض
1
1,186

فتحت باكستان تحقيقاً مع سفيرها لدى السعودية، و6 مسؤولين آخرين في السفارة، وذلك على خلفية قضايا فساد وابتزاز العمالة الباكستانيين؛ لإنهاء معاملاتهم مقابل الأموال.

وأصدر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؛ أمس الخميس، أمراً باستدعاء السفير والمسؤولين الباكستانيين الستة؛ لإجراء تحقيق رفيع المستوى في إسلام أباد.

وأكّد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، اتخاذ الإجراءات بشان الشكاوى ضد المسؤولين الباكستانيين، وتكليف لجنة تفتيش تابعة لرئيس الوزراء، بالتحقيق في الأمر، وتقديم تقرير في غضون 15 يوماً.

وستحقّق اللجنة في مزاعم عدم الكفاءة في تقديم الخدمات للباكستانيين في الخارج، واتهامات بالابتزاز والتأخير غير المبرر في تقديم الخدمات.

وقال المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشؤون الباكستانيين المغتربين، زلفي بخاري؛ إن وزير الخارجية الباكستاني سيشرف كذلك على التحقيقات مع المسؤولين الباكستانيين بعد ورود تقارير عن "إساءة معاملة" الباكستانيين في السفارة، ومحاولات ابتزازهم لإنهاء إجراءاتهم القانونية وتقديم الخدمات.

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