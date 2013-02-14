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"الشريرة" تحطم الرقم القياسي.. عملاقة تُسجل كل 1300 عام وتهدد السفن!

"ارتفاعها يبلغ 58 قدمًا" وصعوبة التنبؤ بحدوثها يرفع من مستوى خطورتها

كشف علماء في كندا، عن تحطيم موجة وصفوها بـ"الشريرة" الرقم القياسي العالمي؛ حيث بلغ ارتفاعها 58 قدمًا، قبالة ساحل فانكوفر.
وأشار العلماء إلى أن الموجة العالية حطمت الرقم القياسي لأعلى جدار مائي في نوفمبر 2020، وفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتم قياس ارتفاع الموجة، الذي كان موازيًا لمبنى مكون من أربعة طوابق، بواسطة عوامة كانت تطفو في المحيط، قادرة على تتبع حركات معينة تسببها مثل هذه التيارات العاتية.
ووفق العلماء، فإن الموجة ذات الحجم العملاق النادر يسجل تقريبًا مرة كل 1300 عام؛ بحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية".
ويطلق على مثل هذه الموجة اسم "أمواج العاصفة الشديدة"، وعادة ما يكون حجمها ضِعف حجم الأمواج المحيطة بها، وهي غير متوقعة لأنها غالبًا ما تأتي من اتجاهات مختلفة عن الرياح أو الأمواج السائدة بمنطقة حدوثها.
وبحسب العلماء في شركة "مارين لابس"، فإن مثل هذه الأمواج العاتية قد تمثل تهديدًا كبيرًا للسفن والقوارب، كما أن صعوبة التنبؤ بحدوثها يرفع من مستوى خطورتها.
يُذكر أن "مارين لابس" قد خصصت 26 عوامة في المحيطات حول أمريكا الشمالية لرصد مثل هذه الأمواج، وتخطط لمضاعفة هذا الرقم مع نهاية العام الجاري.

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"الشريرة" تحطم الرقم القياسي.. عملاقة تُسجل كل 1300 عام وتهدد السفن!
سبق

كشف علماء في كندا، عن تحطيم موجة وصفوها بـ"الشريرة" الرقم القياسي العالمي؛ حيث بلغ ارتفاعها 58 قدمًا، قبالة ساحل فانكوفر.
وأشار العلماء إلى أن الموجة العالية حطمت الرقم القياسي لأعلى جدار مائي في نوفمبر 2020، وفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتم قياس ارتفاع الموجة، الذي كان موازيًا لمبنى مكون من أربعة طوابق، بواسطة عوامة كانت تطفو في المحيط، قادرة على تتبع حركات معينة تسببها مثل هذه التيارات العاتية.
ووفق العلماء، فإن الموجة ذات الحجم العملاق النادر يسجل تقريبًا مرة كل 1300 عام؛ بحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية".
ويطلق على مثل هذه الموجة اسم "أمواج العاصفة الشديدة"، وعادة ما يكون حجمها ضِعف حجم الأمواج المحيطة بها، وهي غير متوقعة لأنها غالبًا ما تأتي من اتجاهات مختلفة عن الرياح أو الأمواج السائدة بمنطقة حدوثها.
وبحسب العلماء في شركة "مارين لابس"، فإن مثل هذه الأمواج العاتية قد تمثل تهديدًا كبيرًا للسفن والقوارب، كما أن صعوبة التنبؤ بحدوثها يرفع من مستوى خطورتها.
يُذكر أن "مارين لابس" قد خصصت 26 عوامة في المحيطات حول أمريكا الشمالية لرصد مثل هذه الأمواج، وتخطط لمضاعفة هذا الرقم مع نهاية العام الجاري.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
12:21 PM

"الشريرة" تحطم الرقم القياسي.. عملاقة تُسجل كل 1300 عام وتهدد السفن!

"ارتفاعها يبلغ 58 قدمًا" وصعوبة التنبؤ بحدوثها يرفع من مستوى خطورتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف علماء في كندا، عن تحطيم موجة وصفوها بـ"الشريرة" الرقم القياسي العالمي؛ حيث بلغ ارتفاعها 58 قدمًا، قبالة ساحل فانكوفر.
وأشار العلماء إلى أن الموجة العالية حطمت الرقم القياسي لأعلى جدار مائي في نوفمبر 2020، وفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتم قياس ارتفاع الموجة، الذي كان موازيًا لمبنى مكون من أربعة طوابق، بواسطة عوامة كانت تطفو في المحيط، قادرة على تتبع حركات معينة تسببها مثل هذه التيارات العاتية.
ووفق العلماء، فإن الموجة ذات الحجم العملاق النادر يسجل تقريبًا مرة كل 1300 عام؛ بحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية".
ويطلق على مثل هذه الموجة اسم "أمواج العاصفة الشديدة"، وعادة ما يكون حجمها ضِعف حجم الأمواج المحيطة بها، وهي غير متوقعة لأنها غالبًا ما تأتي من اتجاهات مختلفة عن الرياح أو الأمواج السائدة بمنطقة حدوثها.
وبحسب العلماء في شركة "مارين لابس"، فإن مثل هذه الأمواج العاتية قد تمثل تهديدًا كبيرًا للسفن والقوارب، كما أن صعوبة التنبؤ بحدوثها يرفع من مستوى خطورتها.
يُذكر أن "مارين لابس" قد خصصت 26 عوامة في المحيطات حول أمريكا الشمالية لرصد مثل هذه الأمواج، وتخطط لمضاعفة هذا الرقم مع نهاية العام الجاري.

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