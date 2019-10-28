"تعليم حائل" تتيح لمعلمي الابتدائي تدريس المتوسط والثانوي

من خلال رفع طلب التصعيد لإدارة شؤون المعلمين

أعلن "تعليم حائل" أنه يتيح لمعلمي المرحلة الابتدائية، في تخصصات "رياضيات، علوم، عربي، دین" الحاصلين على بكالوريوس كلية المعلمين، فرصة التدريس بالمرحلة المتوسطة والثانوية، من خلال رفع طلب التصعيد لإدارة شؤون المعلمين.

يأتي ذلك، بناء على وفرة المعلمين بالمرحلة الابتدائية في المناهج السابق ذكرها، ووجود عجز بالمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وعمّم مساعد المدير العام للشؤون المدرسية المكلف، يحيى بن صالح العماري، على جميع المدارس الابتدائية بالمنطقة، هذا القرار.