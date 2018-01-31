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الموافقة على تأسيس المجلس التنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية

يهدف للتنسيق بين الجهات المعنية لتبادل الخبرات والأفكار اجتماعياً وتنموياً

أصدر مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس "أحمد بن سليمان الراجحي"؛ موافقته على تأسيس مجلس تنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية، إحدى مبادرات المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية التي تحقّق أهداف المركز الإستراتيجية في التواصل والتنسيق مع المراكز البحثية في المجالين الاجتماعي والتنموي.

ويهدف "المجلس" إلى التنسيق بين الجهات المعنية بالبحوث الاجتماعية لتبادل الخبرات والأفكار فيما يخدم المجال الاجتماعي، وتطوير المؤشرات والتقارير الاجتماعية الوطنية.. وكذلك اقتراح السياسات والإجراءات فيما يتعلق بالشأن الاجتماعي، وبناء قاعدة بيانات تفاعلية تشترك فيها جميع المراكز المعنية، ومتاحة لجميع الباحثين للاستفادة منها.

ويترأس المجلس، المدير العام للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، الأستاذ الدكتور سامي بن عبدالعزيز الدامغ؛ إضافة إلى نائب وأمين عام يتم انتخابهما من قِبل أعضاء المجلس من مديري مراكز البحوث الحكومية والأهلية والقطاع الخيري.

ودعا المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية المراكز والجهات ذات العلاقة والاختصاص، إلى المشاركة في عقد الاجتماع التحضيري الأول للمجلس التنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية الذي سيتم "عن بُعد"، في الساعة ١٠:٣٠ من صباح يوم الإثنين من الأسبوع المقبل.

المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الموافقة على تأسيس المجلس التنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية
سبق

أصدر مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس "أحمد بن سليمان الراجحي"؛ موافقته على تأسيس مجلس تنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية، إحدى مبادرات المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية التي تحقّق أهداف المركز الإستراتيجية في التواصل والتنسيق مع المراكز البحثية في المجالين الاجتماعي والتنموي.

ويهدف "المجلس" إلى التنسيق بين الجهات المعنية بالبحوث الاجتماعية لتبادل الخبرات والأفكار فيما يخدم المجال الاجتماعي، وتطوير المؤشرات والتقارير الاجتماعية الوطنية.. وكذلك اقتراح السياسات والإجراءات فيما يتعلق بالشأن الاجتماعي، وبناء قاعدة بيانات تفاعلية تشترك فيها جميع المراكز المعنية، ومتاحة لجميع الباحثين للاستفادة منها.

ويترأس المجلس، المدير العام للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، الأستاذ الدكتور سامي بن عبدالعزيز الدامغ؛ إضافة إلى نائب وأمين عام يتم انتخابهما من قِبل أعضاء المجلس من مديري مراكز البحوث الحكومية والأهلية والقطاع الخيري.

ودعا المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية المراكز والجهات ذات العلاقة والاختصاص، إلى المشاركة في عقد الاجتماع التحضيري الأول للمجلس التنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية الذي سيتم "عن بُعد"، في الساعة ١٠:٣٠ من صباح يوم الإثنين من الأسبوع المقبل.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
12:05 PM

الموافقة على تأسيس المجلس التنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية

يهدف للتنسيق بين الجهات المعنية لتبادل الخبرات والأفكار اجتماعياً وتنموياً

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عمر السبيعي - الرياض
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أصدر مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس "أحمد بن سليمان الراجحي"؛ موافقته على تأسيس مجلس تنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية، إحدى مبادرات المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية التي تحقّق أهداف المركز الإستراتيجية في التواصل والتنسيق مع المراكز البحثية في المجالين الاجتماعي والتنموي.

ويهدف "المجلس" إلى التنسيق بين الجهات المعنية بالبحوث الاجتماعية لتبادل الخبرات والأفكار فيما يخدم المجال الاجتماعي، وتطوير المؤشرات والتقارير الاجتماعية الوطنية.. وكذلك اقتراح السياسات والإجراءات فيما يتعلق بالشأن الاجتماعي، وبناء قاعدة بيانات تفاعلية تشترك فيها جميع المراكز المعنية، ومتاحة لجميع الباحثين للاستفادة منها.

ويترأس المجلس، المدير العام للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، الأستاذ الدكتور سامي بن عبدالعزيز الدامغ؛ إضافة إلى نائب وأمين عام يتم انتخابهما من قِبل أعضاء المجلس من مديري مراكز البحوث الحكومية والأهلية والقطاع الخيري.

ودعا المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية المراكز والجهات ذات العلاقة والاختصاص، إلى المشاركة في عقد الاجتماع التحضيري الأول للمجلس التنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية الذي سيتم "عن بُعد"، في الساعة ١٠:٣٠ من صباح يوم الإثنين من الأسبوع المقبل.

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