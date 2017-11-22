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برعاية ولي العهد .. نائب وزير الدفاع يفتتح مقر القيادة العسكرية الموحدة بالرياض

يأتي إدراكاً لأهمية العمل الدفاعي الخليجي المشترك بما يحقق أمن المنطقة واستقرارها

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- , افتتح نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، مقر القيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض، وذلك بحضور وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال الأمير خالد بن سلمان لدى وصوله مقر القيادة العسكرية الموحدة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، ومعالي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، وعدد من كبار ضباط القيادة العسكرية الموحدة.

وقد بُدئ الحفل بكلمة لقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة افتتاح المقر الجديد للقيادة العسكرية الموحدة، وتهانيه لمنسوبيها، مؤكداً فيها نجاح مسيرة العمل الدفاعي الخليجي المشترك.

بعد ذلك قُدم عرض مرئي عن واجبات ومهام القيادة العسكرية الموحدة والوحدات التابعة لها، والجهود المبذولة في هذا الشأن، وفي نهاية الحفل أزاح سمو نائب وزير الدفاع الستار عن اللوحة التذكارية لافتتاح المقر، ورفع معالي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي علم القيادة العسكرية الموحدة، ومن ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

يشار إلى أن إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة جاء بمباركة قادة دول مجلس التعاون إيماناً منهم بروابط التلاحم بين دول المجلس، وإدراكاً لأهمية العمل الدفاعي الخليجي المشترك بما يحقق أمن المنطقة واستقرارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برعاية ولي العهد .. نائب وزير الدفاع يفتتح مقر القيادة العسكرية الموحدة بالرياض
سبق

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- , افتتح نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، مقر القيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض، وذلك بحضور وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال الأمير خالد بن سلمان لدى وصوله مقر القيادة العسكرية الموحدة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، ومعالي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، وعدد من كبار ضباط القيادة العسكرية الموحدة.

وقد بُدئ الحفل بكلمة لقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة افتتاح المقر الجديد للقيادة العسكرية الموحدة، وتهانيه لمنسوبيها، مؤكداً فيها نجاح مسيرة العمل الدفاعي الخليجي المشترك.

بعد ذلك قُدم عرض مرئي عن واجبات ومهام القيادة العسكرية الموحدة والوحدات التابعة لها، والجهود المبذولة في هذا الشأن، وفي نهاية الحفل أزاح سمو نائب وزير الدفاع الستار عن اللوحة التذكارية لافتتاح المقر، ورفع معالي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي علم القيادة العسكرية الموحدة، ومن ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

يشار إلى أن إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة جاء بمباركة قادة دول مجلس التعاون إيماناً منهم بروابط التلاحم بين دول المجلس، وإدراكاً لأهمية العمل الدفاعي الخليجي المشترك بما يحقق أمن المنطقة واستقرارها.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
06:49 PM

برعاية ولي العهد .. نائب وزير الدفاع يفتتح مقر القيادة العسكرية الموحدة بالرياض

يأتي إدراكاً لأهمية العمل الدفاعي الخليجي المشترك بما يحقق أمن المنطقة واستقرارها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- , افتتح نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، مقر القيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض، وذلك بحضور وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال الأمير خالد بن سلمان لدى وصوله مقر القيادة العسكرية الموحدة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، ومعالي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، وعدد من كبار ضباط القيادة العسكرية الموحدة.

وقد بُدئ الحفل بكلمة لقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة افتتاح المقر الجديد للقيادة العسكرية الموحدة، وتهانيه لمنسوبيها، مؤكداً فيها نجاح مسيرة العمل الدفاعي الخليجي المشترك.

بعد ذلك قُدم عرض مرئي عن واجبات ومهام القيادة العسكرية الموحدة والوحدات التابعة لها، والجهود المبذولة في هذا الشأن، وفي نهاية الحفل أزاح سمو نائب وزير الدفاع الستار عن اللوحة التذكارية لافتتاح المقر، ورفع معالي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي علم القيادة العسكرية الموحدة، ومن ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

يشار إلى أن إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة جاء بمباركة قادة دول مجلس التعاون إيماناً منهم بروابط التلاحم بين دول المجلس، وإدراكاً لأهمية العمل الدفاعي الخليجي المشترك بما يحقق أمن المنطقة واستقرارها.

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