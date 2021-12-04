"تعليم نجران" ينهي استعداداته لعودة ١٢٤ ألف طالب وطالبة

مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، استعداداتها لعودة أكثر من ١٢٤ ألف طالب وطالبة، غدًا الأحد، لمقاعد الدراسة حضوريًّا للمرحلتين المتوسطة والثانوية و"عن بُعد" للمرحلة الابتدائية، مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1443هـ.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة نجران، فهد بن صالح عقالا: إنه بفضل الله تعالى، ثم بدعم حكومتنا الرشيدة ومتابعة أمير المنطقة ونائبه ووزير التعليم والقيادات التعليمية في الوزارة؛ أنهت الإدارة كامل الاستعدادات لاستقبال أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.

وأضاف، أن الإدارة العامة للتعليم بنجران -ممثلة في إدارة التجهيزات المدرسية والمستودعات- قد أنهت ترحيل المقررات المدرسية، إلى مدارس المنطقة ومكاتب التعليم بنسبة 100٪، إضافة إلى توفير كل وسائل السلامة في ما يخص الإجراءات الوقائية في المنشآت التعليمية، استعدادًا للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ١٤٤٣هـ.

وأشار إلى أنه ضمن الاستعدادات المبكرة للفصل الدراسي الثاني، عقدت لجنة الاستعداد بتعليم نجران، العديد من الاجتماعات، وجرى خلال الاجتماعات استعراض التقرير الإحصائي المقدم من اللجنة حول الإنجازات التي تحققت خلال الفصل الدراسي الأول، والاستعدادات للفصل الدراسي الثاني، وبحث العديد من الموضوعات التي تقع ضمن مهام اللجنة، واتخاذ العديد من القرارات والتوصيات حيال ما بحث من موضوعات.

واستعرضت خطة الإدارة والاطلاع على مهام وبرامج اللجنة في سياق استقبال الفصل الدراسي الثاني.

كما تم التأكيد على أهمية الاستعداد الجيد ومتابعة تنفيذ خطة الإدارة بما يحقق البداية الجادة لسير الدراسة ونجاح تطبيق المشاريع الوزارية التطويرية من خلال تهيئة البيئة المدرسية، والتكامل بين جميع الإدارات والأقسام لتحقيق الأهداف المرسومة في تنفيذ البرامج والخطط، بالإضافة إلى رفع التقارير الدورية اللازمة عن الأداء بصورة دائمة ومتابعة مؤشرات أداء أعمال الاستعداد ومتابعة تهيئة المدارس قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ بما يضمن انطلاقة ناجحة للفصل الدراسي الثاني، ويدعم جهود وخطط وزارة التعليم في تجويد نواتج التعلم وزيادة التحصيل الدراسي.

وضمن خطة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني، واصلت فِرَق الصيانة والنظافة التابعة لإدارة المباني أعمال الصيانة والتنظيف والتعقيم لمدارس البنين والبنات؛ لضمان بيئات تربوية آمنة لاستقبال الهيئة الإدارية والتعليمية وطلاب وطالبات المدارس.

وأوضح "عقالا" أن القيادات التعليمية وفِرَق الصيانة والنظافة والتشغيل في تعليم نجران، تُواصل أعمالها الميدانية بزيارة المدارس والعمل على تفقد الاحتياجات الفنية والتقنية وتجهيزها بأعلى معايير الجودة؛ لضمان بداية جادة من أول يوم دراسي وسط بيئة تربوية جاذبة.

وأكد أنه ضمن الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني في الجانب التقني والتعليم عن بُعد؛ قامت إدارة تقنية المعلومات بتوفير 60 "مودم 5G" لدعم التعليم عن بُعد للمدارس، وتوفير 70 جهاز حاسب آلي جديد للمدارس والإدارات ذات الاحتياج، وتوفير 30 جهاز حاسب محدّث للمدارس ذات الاحتياج، كما عملت خطة زيارة لفريق الصيانة للمدارس ومعامل الحاسب الآلي، وقامت بنقل خدمات البريد للمدارس على منصة مدرستي.

وفي ختام حديثه، قال إن التعليم في نجران يشهد نقلة نوعية في تحقيق التطلعات التعليمية والمتطلبات المهنية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، في ظل الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وحرص واهتمام الأمير جلوي بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، ومتابعة من قِبَل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.. وإن التعليم تجاوز كل الأزمات ومنها أزمة كورونا، وكانت بلادنا الغالية مضرب المثل في شتى المجالات على مستوى العالم.