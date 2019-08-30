نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم, من نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة، تشمل: القنفذة، الليث، الخرمة، المويه، تربة، رنية.. وبيّنت الهيئة، أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء اليوم.
"الأرصاد" تنبّه من رياح وأتربة على عدد من محافظات منطقة مكة
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية .. تستمر حتى السابعة مساء اليوم
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم, من نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة، تشمل: القنفذة، الليث، الخرمة، المويه، تربة، رنية.. وبيّنت الهيئة، أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء اليوم.
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"الأرصاد" تنبّه من رياح وأتربة على عدد من محافظات منطقة مكةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-08-30
30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
01:09 PM
"الأرصاد" تنبّه من رياح وأتربة على عدد من محافظات منطقة مكة
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية .. تستمر حتى السابعة مساء اليوم
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم, من نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة، تشمل: القنفذة، الليث، الخرمة، المويه، تربة، رنية.. وبيّنت الهيئة، أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء اليوم.
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