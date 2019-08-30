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"الأرصاد" تنبّه من رياح وأتربة على عدد من محافظات منطقة مكة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية .. تستمر حتى السابعة مساء اليوم

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم, من نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة، تشمل: القنفذة، الليث، الخرمة، المويه، تربة، رنية.. وبيّنت الهيئة، أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء اليوم.

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"الأرصاد" تنبّه من رياح وأتربة على عدد من محافظات منطقة مكة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم, من نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة، تشمل: القنفذة، الليث، الخرمة، المويه، تربة، رنية.. وبيّنت الهيئة، أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء اليوم.

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
01:09 PM

"الأرصاد" تنبّه من رياح وأتربة على عدد من محافظات منطقة مكة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية .. تستمر حتى السابعة مساء اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم, من نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة، تشمل: القنفذة، الليث، الخرمة، المويه، تربة، رنية.. وبيّنت الهيئة، أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء اليوم.

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