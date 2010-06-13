وفاة حرم "الحيدري"

توفيت حرم إداري المنتخبات السعودية "سابقًا" محمد جابر الحيدري، ودفنت بالمدينة المنورة.
ويتلقى "الحيدري" وأسرته، العزاء، مساء اليوم، وغدًا الجمعة، في منزلهم بحي الأندلس بالرياض، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".
توفيت حرم إداري المنتخبات السعودية "سابقًا" محمد جابر الحيدري، ودفنت بالمدينة المنورة.
ويتلقى "الحيدري" وأسرته، العزاء، مساء اليوم، وغدًا الجمعة، في منزلهم بحي الأندلس بالرياض، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".
توفيت حرم إداري المنتخبات السعودية "سابقًا" محمد جابر الحيدري، ودفنت بالمدينة المنورة.
ويتلقى "الحيدري" وأسرته، العزاء، مساء اليوم، وغدًا الجمعة، في منزلهم بحي الأندلس بالرياض، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".
توفيت حرم إداري المنتخبات السعودية "سابقًا" محمد جابر الحيدري، ودفنت بالمدينة المنورة.
ويتلقى "الحيدري" وأسرته، العزاء، مساء اليوم، وغدًا الجمعة، في منزلهم بحي الأندلس بالرياض، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".