"إغاثي" الملك يواصل توزيع كسوة العيد للأيتام في لبنان ويدشنها في عدة دول عربية

في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة للمحتاجين بالدول الشقيقة والصديقة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع كسوة عيد الفطر المبارك للأطفال الأيتام من أبناء اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في عدد من المحافظات بالجمهورية اللبنانية، استفاد منه 375 طفلًا.

يأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع كسوة عيد الفطر المبارك في لبنان لعام 1442هـ، ويستفيد منه 6.548 طفلاً.

على جانب آخر دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مشروع توزيع زكاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ في الصومال.

وجرى توزيع 22.857 كيسًا من الأرز تزن 458 طنًا في مدينة جالكعيو بولاية بونتلاند، ومدينة هرجيسا في صوماليلاند، يستفيد منها 137.142 فردًا.

حضر التدشين وزير الأوقاف والشؤون الدينية في صوماليلاند الشيخ خليل عبدالله أحمد، ومدير فرع المركز في أفريقيا يوسف بخيت رحمة، وعدد من المسؤولين الحكوميين في صوماليلاند وولاية بونتلاند.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية: "إن المملكة العربية السعودية عوّدتنا بوقوفها الدائم مع أشقائها في صوماليلاند، مقدمًا الشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة لإيصالهم مساعدات المملكة للعديد من دول العالم بما في ذلك الصومال، سائلاً الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم.

من جانبه أكد مدير فرع المركز في أفريقيا أن هذا المشروع يأتي مشاركة من الشعب السعودي للشعب الصومالي مع ختام شهر رمضان المبارك بعد استكمال مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية الذي استفاد منه 20,620 عائلة، وتخفيفًا لمعاناة المحتاجين في صوماليلاند وبونتلاند.

يأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع زكاة الفطر لشهر رمضان المبارك للمحتاجين في مختلف الدول والشعوب حول العالم.

كما دشن المركز مشروع توزيع زكاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد جرى توزيع 10 كيلوغرامات من الأرز لكل أسرة محتاجة في مدن عمّان، والزرقاء، والبلقاء، وجرش، وعجلون، وإربد، والمفرق، يستفيد منها 24.869 أسرة من الأسر الأردنية والسورية بواقع 124.345 فردًا.

يأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمحتاجين في مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

في سياق متصل دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن اليوم, مشروع توزيع زكاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ في اليمن، مستهدفًا تسع محافظات هي عدن، وأبين، ولحج، والضالع، وحضرموت، وشبوة، والمهرة، ومأرب، وتعز، يستفيد منه نحو 42 ألف أسرة بواقع 294 ألف فرد.

وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح الذيباني أن المشروع يأتي للتخفيف من معاناة الأسر اليمينة النازحة والمحتاجة ويعد تتويجًا لمشاريع الخير الرمضانية التي ينفذها المركز في اليمن، وتشمل توزيع السلال الغذائية والتمور.