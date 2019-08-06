النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هذا ما فعلته خادمة بصور أم وبناتها في الإمارات.. احذروا جوالاتهن

قضيتها أمام المحكمة بالفجيرة

تنظر محكمة الجنح في الفجيرة قضية ربة منزل خليجية مقيمة في الفجيرة، فوجئت بصورها هي وبناتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بوضعيات مختلفة دون علمهن، على صفحة خادمتها الآسيوية التي تحتوي على عدد من المتابعين.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم": دخل الشك في نفس ربّة المنزل تجاه سلوك خادمتها التي تظلّ على هاتفها الجوال ساعات طويلة؛ ما دفعها لإجبار الخادمة على فتح هاتفها، وأصيبت بصدمة كبيرة لوجود عدد من صورها وصور بناتها في أوضاع مختلفة داخل المنزل منشورة عبر صفحتها الخاصة على موقع "فيس بوك".

وأقرَّت الخادمة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنح في الفجيرة بالواقعة، مؤكدةً أنها نشرت صورهم عبر صفحتها تعبيرًا عن حبها الشديد لهم، وأن ما دفعها إلى التصوير ونشر الصور هو التفاخر أمام أصدقائها بهم، ورغبتها في أن تريهم الأشخاص الذين تخدمهم؛ إذ لم تكن تقصد أذيّتهم أو فضحهم.

من جهتها أجّلت محكمة الجنح الحكم في القضية لحين استكمال الجلسات.

الرئيسية/ محطات

اعلان
هذا ما فعلته خادمة بصور أم وبناتها في الإمارات.. احذروا جوالاتهن
سبق

تنظر محكمة الجنح في الفجيرة قضية ربة منزل خليجية مقيمة في الفجيرة، فوجئت بصورها هي وبناتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بوضعيات مختلفة دون علمهن، على صفحة خادمتها الآسيوية التي تحتوي على عدد من المتابعين.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم": دخل الشك في نفس ربّة المنزل تجاه سلوك خادمتها التي تظلّ على هاتفها الجوال ساعات طويلة؛ ما دفعها لإجبار الخادمة على فتح هاتفها، وأصيبت بصدمة كبيرة لوجود عدد من صورها وصور بناتها في أوضاع مختلفة داخل المنزل منشورة عبر صفحتها الخاصة على موقع "فيس بوك".

وأقرَّت الخادمة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنح في الفجيرة بالواقعة، مؤكدةً أنها نشرت صورهم عبر صفحتها تعبيرًا عن حبها الشديد لهم، وأن ما دفعها إلى التصوير ونشر الصور هو التفاخر أمام أصدقائها بهم، ورغبتها في أن تريهم الأشخاص الذين تخدمهم؛ إذ لم تكن تقصد أذيّتهم أو فضحهم.

من جهتها أجّلت محكمة الجنح الحكم في القضية لحين استكمال الجلسات.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
07:54 PM

هذا ما فعلته خادمة بصور أم وبناتها في الإمارات.. احذروا جوالاتهن

قضيتها أمام المحكمة بالفجيرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5,278

تنظر محكمة الجنح في الفجيرة قضية ربة منزل خليجية مقيمة في الفجيرة، فوجئت بصورها هي وبناتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بوضعيات مختلفة دون علمهن، على صفحة خادمتها الآسيوية التي تحتوي على عدد من المتابعين.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم": دخل الشك في نفس ربّة المنزل تجاه سلوك خادمتها التي تظلّ على هاتفها الجوال ساعات طويلة؛ ما دفعها لإجبار الخادمة على فتح هاتفها، وأصيبت بصدمة كبيرة لوجود عدد من صورها وصور بناتها في أوضاع مختلفة داخل المنزل منشورة عبر صفحتها الخاصة على موقع "فيس بوك".

وأقرَّت الخادمة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنح في الفجيرة بالواقعة، مؤكدةً أنها نشرت صورهم عبر صفحتها تعبيرًا عن حبها الشديد لهم، وأن ما دفعها إلى التصوير ونشر الصور هو التفاخر أمام أصدقائها بهم، ورغبتها في أن تريهم الأشخاص الذين تخدمهم؛ إذ لم تكن تقصد أذيّتهم أو فضحهم.

من جهتها أجّلت محكمة الجنح الحكم في القضية لحين استكمال الجلسات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,447
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,549
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,584
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,637

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة