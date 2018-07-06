الأمن يطيح بثلاثيني هشم كاميرا "ساهر" بـ"صفا جدة"

ستتم إحالته للنيابة العامة بعد استكمال التحقيق معه

نجحت دوريات الأمن بمحافظة جدة، اليوم، في القبض على مواطن ثلاثيني وهو يكسر كاميرا الرصد الآلي "ساهر".

وعلمت "سبق" أن رجال دوريات الأمن بجدة نجحوا اليوم في رصد الجاني وهو يقوم بتكسير جهاز الرصد بحي الصفا شمال المحافظة، ومن ثم القبض عليه وستتم إحالته للنيابة العامة بعد استكمال التحقيق معه من قبل الأجهزة الأمنية.