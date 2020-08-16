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"بيئة جدة" تُغلق عيادة بيطرية لعدم وجود ترخيص

بعد جولات تفتيشية لفرق الرقابة

أغلق مراقبو المنشآت البيطرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، عيادة مخالفة لنظام المنشآت البيطرية، بسبب عدم وجود ترخيص.

وجرى تسجيل مخالفات على منشآت أخرى؛ منها مخالفة مزاولة مهنة من غير ترخيص، ووجود نشاطات خارجة عن نطاق الترخيص، وعدم الالتزام بنظام الرفق بالحيوان.

وقال مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ: إنه تم عمل اللازم وتحرير محضر مخالفة لتطبيق النظام بحقهم.

وناشد المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

من جانبه قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي: إن هناك حملات رقابية مكثفة على المنشآت البيطرية تهدف إلى حسن العمل بها وتحسين إجراءات الأمن الحيوي ومراعاة تلك المشاريع والمنشآت للرفق بالحيوان وفقًا لنظامَي المهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

يذكر أن الفرق الرقابية قامت بجولات رقابية وتفتيشية على عدد من المنشآت البيطرية في نطاق خدمات المكتب في جدة، لمتابعة سير العمل بالمنشآت البيطرية والتحقق من تراخيصها والعاملين بها ومزاولة عملها حسب الأنظمة والتعليمات بهذا الشأن.

وزارة البيئة والمياه والزراعة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بيئة جدة" تُغلق عيادة بيطرية لعدم وجود ترخيص
سبق

أغلق مراقبو المنشآت البيطرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، عيادة مخالفة لنظام المنشآت البيطرية، بسبب عدم وجود ترخيص.

وجرى تسجيل مخالفات على منشآت أخرى؛ منها مخالفة مزاولة مهنة من غير ترخيص، ووجود نشاطات خارجة عن نطاق الترخيص، وعدم الالتزام بنظام الرفق بالحيوان.

وقال مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ: إنه تم عمل اللازم وتحرير محضر مخالفة لتطبيق النظام بحقهم.

وناشد المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

من جانبه قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي: إن هناك حملات رقابية مكثفة على المنشآت البيطرية تهدف إلى حسن العمل بها وتحسين إجراءات الأمن الحيوي ومراعاة تلك المشاريع والمنشآت للرفق بالحيوان وفقًا لنظامَي المهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

يذكر أن الفرق الرقابية قامت بجولات رقابية وتفتيشية على عدد من المنشآت البيطرية في نطاق خدمات المكتب في جدة، لمتابعة سير العمل بالمنشآت البيطرية والتحقق من تراخيصها والعاملين بها ومزاولة عملها حسب الأنظمة والتعليمات بهذا الشأن.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
06:41 PM

"بيئة جدة" تُغلق عيادة بيطرية لعدم وجود ترخيص

بعد جولات تفتيشية لفرق الرقابة

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عبدالله الراجحي - جدة
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أغلق مراقبو المنشآت البيطرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، عيادة مخالفة لنظام المنشآت البيطرية، بسبب عدم وجود ترخيص.

وجرى تسجيل مخالفات على منشآت أخرى؛ منها مخالفة مزاولة مهنة من غير ترخيص، ووجود نشاطات خارجة عن نطاق الترخيص، وعدم الالتزام بنظام الرفق بالحيوان.

وقال مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ: إنه تم عمل اللازم وتحرير محضر مخالفة لتطبيق النظام بحقهم.

وناشد المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

من جانبه قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي: إن هناك حملات رقابية مكثفة على المنشآت البيطرية تهدف إلى حسن العمل بها وتحسين إجراءات الأمن الحيوي ومراعاة تلك المشاريع والمنشآت للرفق بالحيوان وفقًا لنظامَي المهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

يذكر أن الفرق الرقابية قامت بجولات رقابية وتفتيشية على عدد من المنشآت البيطرية في نطاق خدمات المكتب في جدة، لمتابعة سير العمل بالمنشآت البيطرية والتحقق من تراخيصها والعاملين بها ومزاولة عملها حسب الأنظمة والتعليمات بهذا الشأن.

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