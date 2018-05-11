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حسب منصة "البلدية".. تبوك الأولى في متابعة مساكن العمالة والكشف عليها

أمير المنطقة أشاد بجهود أعمال اللجان الميدانية في تطبيق الإجراءات الاحترازية

حققت إمارة منطقة تبوك المرتبة الأولى بين مناطق المملكة في تسجيل الزيارات الميدانية لمساكن العمال في المنطقة منذ إطلاق المنصة الإلكترونية لوزارة الشؤون البلدية والقروية وحتى الآن.

جاء ذلك بحسب مؤشر المنصة، وتتويجاً للجهود التي تبذلها إمارة المنطقة لمتابعة مساكن العمال والكشف عليها.

وأثنى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على جهود أعمال اللجان الميدانية المكلفة لمتابعة مساكن العمالة الأجنبية في مدينة تبوك ومحافظات المنطقة.

فيما اطلع أمير المنطقة على تقرير مفصل عن ما بذل من جهود، والذي تضمن عدد المواقع التي تم رصدها من خلال ١٨ لجنة ميدانية قامت بالكشف ومتابعة مساكن العمالة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المعتمدة.

كما قامت اللجان الميدانية بمعالجة الحالات بعد الوقوف عليها، ورصد ومعالجة مساكن العمالة.

كما حثَّ أمير المنطقة على أهمية أن تواصل اللجان الميدانية جهودها المميزة لمتابعة عمليات رصد مساكن العمالة الأجنبية ومعالجة الحالات التي تم رصدها، تماشياً مع توجيهات حكومتنا الرشيدة.

إمارة منطقة تبوك مساكن العمال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حسب منصة "البلدية".. تبوك الأولى في متابعة مساكن العمالة والكشف عليها
سبق

حققت إمارة منطقة تبوك المرتبة الأولى بين مناطق المملكة في تسجيل الزيارات الميدانية لمساكن العمال في المنطقة منذ إطلاق المنصة الإلكترونية لوزارة الشؤون البلدية والقروية وحتى الآن.

جاء ذلك بحسب مؤشر المنصة، وتتويجاً للجهود التي تبذلها إمارة المنطقة لمتابعة مساكن العمال والكشف عليها.

وأثنى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على جهود أعمال اللجان الميدانية المكلفة لمتابعة مساكن العمالة الأجنبية في مدينة تبوك ومحافظات المنطقة.

فيما اطلع أمير المنطقة على تقرير مفصل عن ما بذل من جهود، والذي تضمن عدد المواقع التي تم رصدها من خلال ١٨ لجنة ميدانية قامت بالكشف ومتابعة مساكن العمالة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المعتمدة.

كما قامت اللجان الميدانية بمعالجة الحالات بعد الوقوف عليها، ورصد ومعالجة مساكن العمالة.

كما حثَّ أمير المنطقة على أهمية أن تواصل اللجان الميدانية جهودها المميزة لمتابعة عمليات رصد مساكن العمالة الأجنبية ومعالجة الحالات التي تم رصدها، تماشياً مع توجيهات حكومتنا الرشيدة.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
09:16 PM

حسب منصة "البلدية".. تبوك الأولى في متابعة مساكن العمالة والكشف عليها

أمير المنطقة أشاد بجهود أعمال اللجان الميدانية في تطبيق الإجراءات الاحترازية

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
1,976

حققت إمارة منطقة تبوك المرتبة الأولى بين مناطق المملكة في تسجيل الزيارات الميدانية لمساكن العمال في المنطقة منذ إطلاق المنصة الإلكترونية لوزارة الشؤون البلدية والقروية وحتى الآن.

جاء ذلك بحسب مؤشر المنصة، وتتويجاً للجهود التي تبذلها إمارة المنطقة لمتابعة مساكن العمال والكشف عليها.

وأثنى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على جهود أعمال اللجان الميدانية المكلفة لمتابعة مساكن العمالة الأجنبية في مدينة تبوك ومحافظات المنطقة.

فيما اطلع أمير المنطقة على تقرير مفصل عن ما بذل من جهود، والذي تضمن عدد المواقع التي تم رصدها من خلال ١٨ لجنة ميدانية قامت بالكشف ومتابعة مساكن العمالة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المعتمدة.

كما قامت اللجان الميدانية بمعالجة الحالات بعد الوقوف عليها، ورصد ومعالجة مساكن العمالة.

كما حثَّ أمير المنطقة على أهمية أن تواصل اللجان الميدانية جهودها المميزة لمتابعة عمليات رصد مساكن العمالة الأجنبية ومعالجة الحالات التي تم رصدها، تماشياً مع توجيهات حكومتنا الرشيدة.

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