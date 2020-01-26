توفي أحد أفراد طاقمها فهبطت الطائرة اضطراريًّا

إثر نوبة قلبية حادة وبعد فشل محاولات عدة لإنقاذه

حولت طائرة تابعة لخطوط هاواي الجوية الأميركية مسارها من هونولولو إلى مدينة سان فرانسيسكو، بعدما كان من المفترض أن تصل إلى مدينة نيويورك، مساء الخميس، بسبب وفاة مضيف إثر نوبة قلبية.

وقال المتحدث باسم مطار سان فرانسيسكو، دوغ ياكيل: إن طائرة تابعة لخطوط هاواي هبطت في كاليفورنيا بعد أن أُصيب أحد أفراد طاقمها "بنوبة قلبية".

وأضاف ياكيل، بحسب سكاي نيوز عربية، أن عاملين في المجال الطبي قاموا بإسعافات أولية، وحاولوا عملية إنعاش قلبي رئوي أثناء الرحلة للمضيف، مشيرًا إلى أن الركاب نُقلوا إلى رحلات جوية أخرى.

وذكرت شبكة فوكس نيوز أن أفراد الطاقم قاموا لساعات بعمل الإنعاش القلبي الرئوي للمضيف الذي عمل في الشركة لأكثر من 30 سنة.

ونقلت فوكس عن أحد الركاب أن المضيف سأل الركاب على متن الطائرة عما إذا كان بينهم طبيب للمساعدة؟ بينما قال مسافر آخر: إن طبيبًا ومسعفًا تقدّما للمساعدة.