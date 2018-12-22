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اتفاقية لتأهيل 1500 سعودي في هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي

أبرمتها جامعة الملك عبدالعزيز بجدة لبناء مجتمع معرفي وتعزيز التكامل

أبرمت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أمس، اتفاقية شراكة إستراتيجية لبناء مجتمع معرفي، وتعزيز التكامل المشترك في مجالات هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي مع إحدى الشركات الوطنية، وذلك بهدف تأهيل أكثر من 1500 سعودي في هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

وتشمل الاتفاقية بناء القدرات في مجال هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي، وإجراء البحوث العلمية والدراسات الهندسية والتطبيقية في مجال هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن البرامج الأكاديمية الهندسية والتطبيقية، والدورات التدريبية، والشهادات الاحترافية، وتقديم البرامج الأكاديمية والدورات التدريبية والشهادات الاحترافية، من خلال التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بعد، والتعليم المدمج.

وتتضمن اتفاقية الشراكة إتاحة الفرص لطلاب الجامعة في التدريب الصيفي والتعاوني ومشاريع التخرج لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا، فضلاً عن إتاحة الفرصة لطلاب الدراسات العليا في بحث ودراسة وتطبيق المشاريع البحثية في مجال هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي.

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اتفاقية لتأهيل 1500 سعودي في هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي
سبق

أبرمت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أمس، اتفاقية شراكة إستراتيجية لبناء مجتمع معرفي، وتعزيز التكامل المشترك في مجالات هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي مع إحدى الشركات الوطنية، وذلك بهدف تأهيل أكثر من 1500 سعودي في هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

وتشمل الاتفاقية بناء القدرات في مجال هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي، وإجراء البحوث العلمية والدراسات الهندسية والتطبيقية في مجال هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن البرامج الأكاديمية الهندسية والتطبيقية، والدورات التدريبية، والشهادات الاحترافية، وتقديم البرامج الأكاديمية والدورات التدريبية والشهادات الاحترافية، من خلال التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بعد، والتعليم المدمج.

وتتضمن اتفاقية الشراكة إتاحة الفرص لطلاب الجامعة في التدريب الصيفي والتعاوني ومشاريع التخرج لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا، فضلاً عن إتاحة الفرصة لطلاب الدراسات العليا في بحث ودراسة وتطبيق المشاريع البحثية في مجال هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
11:15 AM

اتفاقية لتأهيل 1500 سعودي في هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي

أبرمتها جامعة الملك عبدالعزيز بجدة لبناء مجتمع معرفي وتعزيز التكامل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أبرمت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أمس، اتفاقية شراكة إستراتيجية لبناء مجتمع معرفي، وتعزيز التكامل المشترك في مجالات هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي مع إحدى الشركات الوطنية، وذلك بهدف تأهيل أكثر من 1500 سعودي في هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

وتشمل الاتفاقية بناء القدرات في مجال هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي، وإجراء البحوث العلمية والدراسات الهندسية والتطبيقية في مجال هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن البرامج الأكاديمية الهندسية والتطبيقية، والدورات التدريبية، والشهادات الاحترافية، وتقديم البرامج الأكاديمية والدورات التدريبية والشهادات الاحترافية، من خلال التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بعد، والتعليم المدمج.

وتتضمن اتفاقية الشراكة إتاحة الفرص لطلاب الجامعة في التدريب الصيفي والتعاوني ومشاريع التخرج لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا، فضلاً عن إتاحة الفرصة لطلاب الدراسات العليا في بحث ودراسة وتطبيق المشاريع البحثية في مجال هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي.

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